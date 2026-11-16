Spór o szpital w Bielsku-Białej. Uczelnia i politycy apelują do byłej poseł PiS

RMF24

O wycofanie skargi, która blokuje przekazanie bielskiego szpitala wojewódzkiego uczelni, apelują do przedstawicielki PiS Barbary Dziuk samorządowcy KO, przedstawiciele Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i środowiska lekarskiego. „To nie jest tak, że ja sobie coś wymyśliłam i nie chcę doprowadzić do czegoś dobrego dla szpitala” – twierdzi Dziuk, która ze skargi nie zamierza się wycofać.

Organem prowadzącym szpital jest marszałek województwa śląskiego. Samorząd w marcu przyjął uchwałę o przekazaniu placówki uczelni medycznej z Katowic. W tej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach złożyła była poseł PiS Barbara Dziuk, obecnie radna powiatu tarnogórskiego.

„Grozi nam katastrofa”

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski (KO) powiedział w poniedziałek, że skarga zatrzymała proces przejęcia. Szpital nie może być finansowany ani przez obecny organ tworzący, ani przez kolejny, co powoduje wielki problem dla ochrony zdrowia w całym subregionie województwa śląskiego. Nie pozostaje nam nic innego, jak apelować do pani Barbary Dziuk, aby przyjęła wyjaśnienia i wycofała skargę, bo grozi nam katastrofa w i tak trudnej sytuacji ochrony zdrowia w regionie – oznajmił.

Samorządowiec mówił, że Dziuk złożyła skargę do WSA, powołując się między innymi na brak konsultacji społecznych, a także, „że będzie tutaj jakiś prywatny biznes prowadzony”. Zaprzeczył temu. Wyraził też chęć spotkania z polityk PiS, by mógł wyjaśnić wątpliwości.

Europoseł PiS Mirosława Nykiel zaznaczyła zarazem, że przekazanie szpitala uniwersytetowi „jest dobre dla wszystkich”. Dobre jest to przede wszystkim dla pacjentów. Będzie więcej specjalistów, więcej terapii. Śląski Uniwersytet Medyczny zapisał to w umowie – mówiła. Przypomniała, że uczelnia utworzyła trzy lata temu w Bielsku-Białej swoją filię.

Kanclerz ŚUM Ireneusz Ryszkiel przypomniał, że proces przejmowania szpitala przez uczelnię był „był szeroko opiniowany i konsultowany". Uzyskał zgodę Ministerstwa Zdrowia, zanim trafił do sejmiku. (…) Wniesiona skarga przez mieszkankę Tarnowskich Gór, której interes indywidualny został naruszony, wydaje się trudny do uzasadnienia. (…) W Śląskim Uniwersytecie Medycznym nie ma biznesmenów; to publiczna instytucja. Jesteśmy po to, by poszerzać zakres szpitala, wprowadzać badania kliniczne, zwiększać dostęp i kształcić – wyjaśnił.

Rafał Wiśniowski, lekarz i wicedyrektor bielskiego szpitala miejskiego, a zarazem członek Beskidzkiej Izby Lekarskiej, powiedział, że środowisko w pełni popiera inicjatywę przekazania lecznicy wojewódzkiej. Uzasadnił, że chodzi tu nie tylko o lepszą organizację kształcenia lekarzy na Podbeskidziu, ale o organizację służby zdrowia w ogóle.

Co na to była posłanka PiS?

Barbara Dziuk w rozmowie z PAP podkreśliła, że nie zamierza wycofać skargi. Jej zdaniem, działa w interesie publicznym.

Była posłanka podniosła między innymi zarzut, że w uchwale sejmiku nie określono wartości rynkowej szpitala. Uważa między innymi też, że przekazanie lecznicy może oznaczać utratę społecznej kontroli nad nią. Jeżeli sąd administracyjny pochylił się (nad wątpliwościami ujętymi w skardze - red.), a to nie jest tylko przeze mnie podpisany dokument, (…) to nie jest tak, że ja sobie coś wymyśliłam i nie chcę doprowadzić do czegoś dobrego dla szpitala - powiedziała.

Barbara Dziuk odniosła się też do kwestii kształcenia kadr w szpitalu. Wskazała, że do tego wystarczy umowa między uczelnią i lecznicą. Przekazywanie majątku wcale nie oznacza, że tych kadr będzie więcej – dodała.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej jest jednym z większych i nowocześniejszych szpitali na południu Polski. Prowadzi między innymi 17 oddziałów i 19 poradni specjalistycznych.