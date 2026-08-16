Śnięte ryby w Kanale Gliwickim. Alarmujące dane

RMF24

Kolejna fala śniętych ryb w Kanale Gliwickim. Od początku sierpnia w wodach kanału gwałtownie wzrasta liczebność złotej algi – to właśnie ona może stać za najnowszym kryzysem ekologicznym na Śląsku. Służby nieustannie monitorują sytuację i wdrażają kolejne działania ratunkowe.

Jak poinformowały Wody Polskie w Gliwicach, tylko wczoraj z szóstej sekcji Kanału Gliwickiego odłowiono 34 kilogramy śniętych ryb, a dziś rano aż 157 kilogramów.

Sytuacja jest poważna, a przyczyny masowego śnięcia ryb są już znane.

Złota alga – cichy zabójca ekosystemu

Badania prowadzone przez służby wykazały, że od początku sierpnia w Kanale Gliwickim gwałtownie wzrasta liczebność złotej algi. To właśnie ten mikroskopijny organizm jest podejrzewany o wywołanie katastrofy ekologicznej.

Złota alga, znana ze swojej toksyczności, potrafi w krótkim czasie doprowadzić do masowego śnięcia ryb.

Służby reagują – ograniczenia i monitoring

W odpowiedzi na kryzys wprowadzono szereg działań mających na celu ratowanie ekosystemu.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, ograniczony został przepływ wód w dół kanału, wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno.

Są to działania zgodne z rekomendacjami międzyresortowego zespołu do spraw Odry. Kanał Gliwicki oraz zbiornik Dzierżno Duże są obecnie pod stałą obserwacją.

Kolejne posiedzenie międzyresortowego zespołu do spraw Odry zaplanowano na najbliższy wtorek. To wtedy mogą zapaść decyzje o kolejnych krokach w walce z kryzysem.