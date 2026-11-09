Śmiertelny finał policyjnego pościgu w Częstochowie. 18-letni kierowca stanie przed sądem

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Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Antoniemu O., który w grudniu 2025 roku spowodował tragiczny wypadek drogowy. W wyniku zdarzenia zginęła 17-letnia pasażerka. Mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, a w trakcie ucieczki przed policją doprowadził do katastrofy.

Do tragicznego zdarzenia doszło 30 grudnia 2025 roku około godziny 20:30 na ulicy Warszawskiej w Częstochowie.

18-letni Antoni O. prowadził Volkswagena Passata, przewożąc trzy nastolatki w wieku od 15 do 17 lat. Gdy zjeżdżał z ronda, nie użył kierunkowskazu, co zwróciło uwagę policyjnego patrolu. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd do kontroli, jednak kierowca zignorował sygnały, wyłączył światła i rozpoczął ucieczkę przez centrum miasta.

Tragiczny finał pościgu

Pościg zakończył się na ulicy Lourdyjskiej, gdzie samochód wjechał pod biegnące obok rury ciepłownicze. Dach pojazdu został zmiażdżony, a jedna z pasażerek – 17-letnia dziewczyna – doznała poważnych obrażeń głowy i klatki piersiowej.

Pomimo wysiłków lekarzy, nastolatka zmarła w szpitalu 14 stycznia 2026 roku.

Fot. Śląska policja

Ustalenia śledztwa

Prokurator przedstawił Antoniemu O. zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia przestępstwa i złożył wyjaśnienia, które są zgodne z ustaleniami śledztwa - poinformował w poniedziałek prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Biegły z zakresu techniki pojazdowej wykluczył, by stan techniczny Volkswagena Passata miał wpływ na wypadek. Z kolei ekspert ds. rekonstrukcji wypadków uznał, że kierowca naruszył podstawowe zasady bezpieczeństwa, prowadząc pojazd z nadmierną prędkością, bez świateł i nie zachowując ostrożności.

Antoni O. nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa trafiła już do sądu.