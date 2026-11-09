Śmiertelny finał policyjnego pościgu w Częstochowie. 18-letni kierowca stanie przed sądem

Do tragicznego zdarzenia doszło 30 grudnia 2025 roku około godziny 20:30 na ulicy Warszawskiej w Częstochowie.
18-letni Antoni O. prowadził Volkswagena Passata, przewożąc trzy nastolatki w wieku od 15 do 17 lat. Gdy zjeżdżał z ronda, nie użył kierunkowskazu, co zwróciło uwagę policyjnego patrolu. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd do kontroli, jednak kierowca zignorował sygnały, wyłączył światła i rozpoczął ucieczkę przez centrum miasta.
Tragiczny finał pościgu
Pościg zakończył się na ulicy Lourdyjskiej, gdzie samochód wjechał pod biegnące obok rury ciepłownicze. Dach pojazdu został zmiażdżony, a jedna z pasażerek – 17-letnia dziewczyna – doznała poważnych obrażeń głowy i klatki piersiowej.
Pomimo wysiłków lekarzy, nastolatka zmarła w szpitalu 14 stycznia 2026 roku.
Ustalenia śledztwa
Prokurator przedstawił Antoniemu O. zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia przestępstwa i złożył wyjaśnienia, które są zgodne z ustaleniami śledztwa - poinformował w poniedziałek prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.
Biegły z zakresu techniki pojazdowej wykluczył, by stan techniczny Volkswagena Passata miał wpływ na wypadek. Z kolei ekspert ds. rekonstrukcji wypadków uznał, że kierowca naruszył podstawowe zasady bezpieczeństwa, prowadząc pojazd z nadmierną prędkością, bez świateł i nie zachowując ostrożności.
Antoni O. nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa trafiła już do sądu.