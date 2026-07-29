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Skandal w śląskiej szkole. Dyrektor wpadł podczas policyjnej operacji „Hellfire”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (17:40)

Dyrektor jednej ze szkół w woj. śląskim został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego oraz posiadania takich materiałów – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk.

Skandal w śląskiej szkole. Dyrektor wpadł podczas policyjnej operacji „Hellfire”
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Do zatrzymania doszło we wtorek w Krakowie. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej. Postępowanie jest częścią ogólnopolskiej policyjnej operacji „Hellfire”.

Częściowo przyznał się do zarzutów

Jak przekazał prokurator, dyrektorowi przedstawiono dwa zarzuty. Dotyczą one uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego oraz posiadania takich treści.

Podejrzany częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Zakaz pracy z małoletnimi

Prokurator zastosował wobec mężczyzny wolnościowe środki zapobiegawcze. Podejrzany został objęty dozorem policji, ma zakaz przebywania w miejscach związanych z edukacją małoletnich oraz zakaz kontaktowania się z innym podejrzanym w tej sprawie.

Zawieszono go także w czynnościach nauczyciela. Mężczyzna ma ponadto zakaz opuszczania kraju.

Źródło: RMF24/PAP

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