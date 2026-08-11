Skandal w Gliwicach. Obserwował dzieci z przedszkola, ma zarzuty o charakterze seksualnym

RMF24

Policjanci z Gliwic zatrzymali 26-latka, który dopuścił się przestępstw wobec małoletnich w rejonie dwóch przedszkoli. Mężczyzna usłyszał zarzuty prezentowania czynności seksualnych dzieciom oraz stalkingu. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Do niepokojącego incydentu doszło w rejonie dwóch przedszkoli na terenie Gliwic. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który „zachowywał się w sposób wzbudzający niepokój i obserwował dzieci przebywające na terenie jednej z tych placówek”.

Z ustaleń wynika, że dopuścił się on także zachowania o charakterze seksualnym.

Interwencja i zatrzymanie sprawcy

Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Pracownicy przedszkola do czasu przyjazdu funkcjonariuszy zadbali o bezpieczeństwo dzieci, przenosząc je do innych pomieszczeń.

Policjanci szybko ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali go.

Zabezpieczono także monitoring oraz przesłuchano świadków. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 26-latkowi zarzutu prezentowania małoletnim zachowań o charakterze seksualnym oraz stalkingu wobec nastolatki.

Grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu.