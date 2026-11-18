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Tragiczna śmierć dwojga seniorów z Myszkowa ma swój finał w sądzie. Prokuratura oskarżyła instalatora, który - według śledczych - nieprawidłowo podłączył kocioł grzewczy, co doprowadziło do zatrucia małżeństwa tlenkiem węgla.

21 października 2025 r. córka małżeństwa seniorów, które mieszkało w Myszkowie przy ulicy Legionów, próbowała dodzwonić się do rodziców, jednak żadne z nich nie odbierało. Kobieta udała się do ich domu i po otwarciu drzwi zauważyła leżącego na podłodze w przedpokoju nieprzytomnego ojca oraz matkę, która znajdowała się w łóżku i nie dawała oznak życia. W pomieszczeniach wyczuwalny był intensywny zapach dymu.

Wezwany na miejsce zespół pogotowia ratunkowego stwierdził zgon 83-letniego mężczyzny i 79-letniej kobiety.

„W wyniku zarządzonych przez prokuratora sekcji zwłok stwierdzono, że przyczyną zgonu pokrzywdzonych było zatrucie tlenkiem węgla. Badanie poziomu karboksyhemoglobiny we krwi denatów wykazało 90 proc. i 92 proc.” - przekazał prok. Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Niesprawna instalacja kominowa, źle podłączony kocioł grzewczy

Powołany w śledztwie biegły do spraw kominiarstwa uznał, że instalacja kominowa w domu seniorów była niesprawna technicznie. W jego opinii przyczyną tragedii był niedrożny i nieszczelny przewód kominowo-dymowy oraz brak sprawnej wentylacji.

Z uzyskanej opinii biegłego z zakresu instalacji i urządzeń grzewczych wynika natomiast, że kocioł grzewczy został podłączony do instalacji w sposób nieprawidłowy.

„Instalator pieca nie sprawdził bowiem, czy w przewodzie kominowym występuje prawidłowy ciąg i zamontował kocioł w pomieszczeniu bez wentylacji. Na podstawie zabezpieczonej dokumentacji ustalono, że instalacji kotła dokonał Krzysztof M., w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej” - dodał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Krzysztof M. usłyszał zarzuty

Prokuratura Rejonowa w Myszkowie przedstawiła 59-letniemu Krzysztofowi M. zarzut narażenia seniorów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania ich śmierci w wyniku nieprawidłowego montażu kotła grzewczego. Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.

Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i odmówił złożenia wyjaśnień. W przeszłości nie był karany.