Samozagrzewanie i emisja gazów w hałdzie odpadów przemysłowych. Tuż obok są place zabaw

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Hałda w pobliżu centrum Chorzowa – na której znajdują się m.in. wodny i zwykły plac zabaw – zostanie przebadana przez specjalistów z Głównego Instytutu Górnictwa. W tym zwałowisku odpadów przemysłowych i wydobywczych zachodzi proces samozagrzewania i emisji gazów, który powoduje miejscowe obumieranie roślinności. Obecnie zjawisko przesuwa się w stronę placu wodnego.

Zjawisko znane od wielu lat

Hałda przy ul. Floriańskiej w Chorzowie to dawne zwałowisko odpadów przemysłowych i wydobywczych. Już na mapie topograficznej z 1883 r. w tym miejscu widnieje jego obrys z opisem: hałda żużlowa. Obecnie znajdują się tam m.in. wodny i zwykły plac zabaw.

Znajdujące się w hałdzie materiały od lat ulegają procesowi samozagrzewania. Według opisu miasta zjawisko jest znane od lat 70. ub. wieku. Obecnie miejsce, w którym zachodzi proces (w północno-zachodniej części hałdy), przesuwa się w stronę placu wodnego, jednak bez jego nasilenia. W rejonie zapożarowania na hałdzie obumiera roślinność.

Odwierty, badania laboratoryjne... Eksperci sprawdzą co, kryje się w hałdzie

Ostatnie szczegółowe badania tego terenu przeprowadzono 10 lat temu. Wykazały one obecność gazów powstających w procesie samozagrzewania. Od tamtej pory nie wykonywano szerszych analiz, dlatego miasto zdecydowało o ich ponownym zleceniu.

Podejmie się ich Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy. Specjaliści mają wykonać odwierty, sprawdzić temperaturę wewnątrz hałdy i pobrać próbki gazów do badań laboratoryjnych. Pomiary zostaną wykonane w różnych punktach na powierzchni terenu, która zostanie też przebadana kamerą termowizyjną.

Sprawdzana będzie również jakość powietrza w pobliżu placu zabaw i placu wodnego. Wyniki mają być podstawą do dalszych działań dotyczących hałdy.

Projekt zdalnego monitorowania sytuacji w hałdzie

Chorzowską hałdę włączono m.in. do projektu Głównego Instytutu Górnictwa, który zakłada budowę i próbne uruchomienie systemu zdalnego monitoringu termicznego zwałowisk odpadów powęglowych. System ten jest wspomagany analizą obrazu z kamer termowizyjnych i automatycznym przesyłem danych do centrum analitycznego.

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach działa przede wszystkim w obszarze górnictwa, geoinżynierii, ochrony środowiska i bezpieczeństwa w przemyśle. Zatrudnia ponad 400 osób, w tym przeszło 120 ze stopniami i tytułami naukowymi. Rocznie Instytut wykonuje kilka tysięcy prac badawczo-usługowych dla setek podmiotów w kraju i za granicą.