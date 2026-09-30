Samochód wjechał w pieszych na pasach. Pięć osób trafiło do szpitala

Do poważnego wypadku doszło w środę około godziny 12:30 w rejonie skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Komonieckiego w Żywcu.
Jak ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek, na skrzyżowaniu w Żywcu doszło do zderzenia trzech pojazdów. Do szpitala trafiło pięć osób, dwie z nich to piesi. Cztery z poszkodowanych osób znajdują się w stanie ciężkim.
Na miejscu błyskawicznie pojawiły się wszystkie służby ratunkowe. Lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który, jak ustalił nasz dziennikarz, zabrał jednego z kierowców biorących udział w wypadku.
Straż pożarna zakończyła już działania, a uszkodzone pojazdy zostały usunięte z drogi. Ruch w rejonie skrzyżowania został przywrócony.