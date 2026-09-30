Rosyjski gang rozbity na Śląsku. Zatrzymano 11 osób

RMF24

Śląska straż graniczna rozbiła rosyjski gang. Zatrzymanych zostało w sumie 11 osób. Grupa przestępcza zajmowała się legalizowaniem pobytu cudzoziemcom pochodzącym z Rosji oraz innych krajów dawnego bloku wschodniego.

Śląska straż graniczna przeprowadziła szeroko zakrojoną akcję, w wyniku której zatrzymano 11 osób powiązanych z rosyjskim gangiem.

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się legalizowaniem pobytu cudzoziemcom pochodzącym z Rosji oraz innych krajów dawnego bloku wschodniego. Proceder polegał na zakładaniu fikcyjnych spółek, które miały stanowić podstawę do uzyskania prawa pobytu w Polsce.

Pranie brudnych pieniędzy

Jak ustalili funkcjonariusze, działalność grupy nie ograniczała się jedynie do fałszowania dokumentów i zakładania fikcyjnych firm. Poza legalizowaniem pobytu w sprawie pojawia się też m.in. wątek prania brudnych pieniędzy – informują śledczy.

Wśród zatrzymanych są między innymi obywatele Rosji.