Rodzinny dramat w Sosnowcu. Dwie osoby nie żyją

RMF24

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności rodzinnego dramatu w Sosnowcu. 36-latek zaatakował swoich rodziców, a później odebrał sobie życie.

Do tragicznych wydarzeń doszło w jednym z mieszkań w sosnowieckiej dzielnicy Juliusz. Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, ze wstępnych ustaleń wynika, że 36-letni mężczyzna zaatakował swoich rodziców, a później odebrał sobie życie.

Dla kobiety ciosy okazały się śmiertelne. 59-letni mężczyzna natomiast wezwał pomoc, z obrażeniami trafił do szpitala.

Jak powiedział RMF FM rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prok. Bartosz Kilian, wszczęte zostały dwa śledztwa: jedno dotyczące zabójstwa i usiłowania zabójstwa, a drugie - samobójstwa 36-latka.

Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Nie dajesz sobie rady z codziennością? Ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc lub jesteś jej świadkiem? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie , całodobowo , siedem dni w tygodniu . W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:

800 70 22 22 – telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,

– telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, 800 108 108 - telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie Fundacji Nagle Sami,

- telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie Fundacji Nagle Sami, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,

- telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 116 123 - Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny,

- Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny, 800 199 990 - telefon zaufania dla osób zmagających się z uzależnieniami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,

- telefon zaufania dla osób zmagających się z uzależnieniami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, 112 – telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

14-latki wypadły z kajaka. Jedna została porwana przez nurt Parsęty 14-letnia dziewczynka uczestnicząca w spływie kajakowym została porwana przez silny nurt rzeki Parsęty w Kołobrzegu w Zachodniopomorskiem. Kajak, którym płynęła się wywrócił, a ona nie była w stanie samodzielnie wydostać się na brzeg. Nie skończyło…