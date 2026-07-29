Rodzinny dramat w Sosnowcu. Dwie osoby nie żyją

Do tragicznych wydarzeń doszło w jednym z mieszkań w sosnowieckiej dzielnicy Juliusz. Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, ze wstępnych ustaleń wynika, że 36-letni mężczyzna zaatakował swoich rodziców, a później odebrał sobie życie.
Dla kobiety ciosy okazały się śmiertelne. 59-letni mężczyzna natomiast wezwał pomoc, z obrażeniami trafił do szpitala.
Jak powiedział RMF FM rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prok. Bartosz Kilian, wszczęte zostały dwa śledztwa: jedno dotyczące zabójstwa i usiłowania zabójstwa, a drugie - samobójstwa 36-latka.
Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Nie dajesz sobie rady z codziennością? Ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc lub jesteś jej świadkiem? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:
- 800 70 22 22 – telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
- 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
- 800 108 108 - telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie Fundacji Nagle Sami,
- 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,
- 116 123 - Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny,
- 800 199 990 - telefon zaufania dla osób zmagających się z uzależnieniami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,
- 112 – telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.