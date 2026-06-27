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8-latka ciężko pogryziona przez psy. Najnowsze ustalenia

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 27 czerwca (08:17) Aktualizacja: Dzisiaj, 27 czerwca (08:25)

Bardzo poważny jest stan 8-letniej dziewczynki pogryzionej wczoraj wieczorem przez psy w Sosnowcu. Niegroźnie ranny został też ojciec dziecka, który bronił córki przed zwierzętami.

8-latka ciężko pogryziona przez psy. Najnowsze ustalenia
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • W Sosnowcu 8-letnia dziewczynka została poważnie pogryziona przez psy na terenie firmy, gdzie ojciec karmił zwierzęta.
  • Ojciec dziecka został niegroźnie ranny, broniąc córkę przed atakiem; psy zaatakowały niespodziewanie, mimo że wcześniej nie wykazywały agresji.
  • Dziewczynka przebywa w szpitalu, psy trafiły na obserwację do schroniska, a policja prowadzi dochodzenie w sprawie zdarzenia.

Do ataku doszło wieczorem w dzielnicy Dańdówka. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna z córkami w wieku 8 i 10 lat wszedł na teren firmy, w której pracuje, aby jak zwykle nakarmić dwa psy. Zwierzęta znały ich od dawna i nigdy nie były agresywne, w pewnym momencie rzuciły się jednak na młodszą dziewczynkę. 

Ojciec własnym ciałem zasłonił dziecko, psy odgonili dopiero przypadkowi świadkowie. 

Dziewczynka przebywa teraz w szpitalu w Sosnowcu. Jej stan jest bardzo poważny. Drugiemu dziecku nic się nie stało. 

Psy decyzją lekarza weterynarii trafiły na obserwację do schroniska. 

Sprawę wyjaśniają policjanci.

 

Źródło: RMF FM
Tagi: dziecko Sosnowiec psy

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