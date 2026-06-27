Do ataku doszło wieczorem w dzielnicy Dańdówka. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna z córkami w wieku 8 i 10 lat wszedł na teren firmy, w której pracuje, aby jak zwykle nakarmić dwa psy. Zwierzęta znały ich od dawna i nigdy nie były agresywne, w pewnym momencie rzuciły się jednak na młodszą dziewczynkę.
Ojciec własnym ciałem zasłonił dziecko, psy odgonili dopiero przypadkowi świadkowie.
Dziewczynka przebywa teraz w szpitalu w Sosnowcu. Jej stan jest bardzo poważny. Drugiemu dziecku nic się nie stało.
Psy decyzją lekarza weterynarii trafiły na obserwację do schroniska.
Sprawę wyjaśniają policjanci.