Pielęgniarki będą dziś protestować w Katowicach. O godz. 10.30 ma rozpocząć się manifestacja przed siedzibą urzędów: wojewódzkiego i marszałkowskiego. Protest dotyczy między innymi niewypłacenia w wielu szpitalach pielęgniarkom z wyższym wykształceniem, pensji na najwyższym poziomie, jaki przewiduje ustawa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock



Pielęgniarki mają dość, dlatego dzisiaj w Katowicach będą protestować. Manifestacja przed katowickim urzędem wojewódzkim i marszałkowskim ma rozpocząć się o godz.10.30.

Chodzi o zmiany, które sprawią, że dyrektorzy szpitali nie będą mogli dowolnie interpretować zapisów ustawy o wynagrodzeniu pielęgniarek. Obecnie jest tak, że niektórzy dyrektorzy szpitali uznają wyższe wykształcenie pielęgniarek i wypłacają wyższe wynagrodzenia, inni jednak tego nie robią.

Poza tym, ustawa zakłada zbyt duże różnice w pensjach pielęgniarek z różnych grup.



Dochodzi do konfliktu między pielęgniarkami tymi, które w innej rzeczywistości się urodziły, inne kwalifikacje mają a tymi, które mają po 40 lat doświadczenia i wtedy jak one się uczyły zawodu, to nie było licencjatu, tylko licea medyczne, a one mają przecież ogromne doświadczenie - mówi RMF FM Mówi Iwona Borchulska, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Śląskiem.

Ustawa dla tych drugich przewiduje dla nich niższe pensje. Dzisiejsza pikieta ma potrwać do godz. 13.00.