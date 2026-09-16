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Problemy pasażerów kolei w Śląskiem. Awaria urządzeń i odwołane pociągi

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 września (07:41)

Od wczesnych godzin porannych pasażerowie kolei w Śląskiem muszą uzbroić się w cierpliwość. Większość pociągów jadących przez region jest opóźniona, a niektóre połączenia zostały całkowicie odwołane. Wszystko przez poważną awarię urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Problemy pasażerów kolei w Śląskiem. Awaria urządzeń i odwołane pociągi
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, problemy rozpoczęły się około godziny 3:00 nad ranem w środę. Powodem jest awaria i brak zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym. 

Problem dotyczy kilku kluczowych miejsc na kolejowej mapie Śląska – od Chorzowa Batorego, przez Katowice Ligotę, Mysłowice, aż po Będzin.

Odwołane i opóźnione pociągi

Skutki awarii są odczuwalne w całym regionie.

Pociąg z Gliwic do Dąbrowy Górniczej Ząbkowic został odwołany na całej trasie. Podobnie wygląda sytuacja na trasie z Raciborza do Katowic, a także z Chałupek do Katowic – w tym przypadku pociągi nie kursują na odcinku do Rybnika.

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 Honorowanie biletów i alternatywne połączenia

W związku z utrudnieniami przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety Kolei Śląskich są również uznawane w środkach transportu GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

Na razie nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii.


Źródło: RMF FM
Tagi: PKP awaria
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