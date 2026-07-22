Potrącił 12-latka na rowerze i uciekł. Kierowca Audi zatrzymany

W poniedziałek na ulicy Traugutta w Siemianowicach Śląskich 12-letni rowerzysta został potrącony przez kierowcę Audi na oznakowanym przejeździe dla rowerów.
Sprawca nie tylko nie udzielił pomocy chłopcu, ale również odjechał z miejsca wypadku.
Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Jeszcze tego samego dnia udało się namierzyć i zatrzymać sprawcę.
Jak się okazało, kierował samochodem pomimo obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów – informuje policja.
Mundurowi odnaleźli również pojazd na terenie jednej z posesji.
Dziecko w szpitalu
W wyniku zderzenia 12-letni rowerzysta doznał urazu nogi i został przetransportowany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Zatrzymany 34-latek usłyszał zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego, ucieczki z miejsca zdarzenia oraz niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.
Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet 5 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
Policja apeluje o rozwagę
Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w pobliżu przejazdów dla rowerów i przejść dla pieszych.