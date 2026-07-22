Potrącił 12-latka na rowerze i uciekł. Kierowca Audi zatrzymany

RMF24

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Siemianowicach Śląskich. 12-letni rowerzysta został potrącony przez kierowcę Audi na oznakowanym przejeździe dla rowerów. Sprawca nie tylko nie udzielił pomocy chłopcu, ale również odjechał z miejsca wypadku. Jak się okazało, za kierownicą siedział 34-letni mieszkaniec Chorzowa, który miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

W poniedziałek na ulicy Traugutta w Siemianowicach Śląskich 12-letni rowerzysta został potrącony przez kierowcę Audi na oznakowanym przejeździe dla rowerów.

Sprawca nie tylko nie udzielił pomocy chłopcu, ale również odjechał z miejsca wypadku.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Jeszcze tego samego dnia udało się namierzyć i zatrzymać sprawcę.

Jak się okazało, kierował samochodem pomimo obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów – informuje policja.

Mundurowi odnaleźli również pojazd na terenie jednej z posesji.

Dziecko w szpitalu

W wyniku zderzenia 12-letni rowerzysta doznał urazu nogi i został przetransportowany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Fot. Śląska policja

Zatrzymany 34-latek usłyszał zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego, ucieczki z miejsca zdarzenia oraz niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet 5 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Policja apeluje o rozwagę

Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w pobliżu przejazdów dla rowerów i przejść dla pieszych.