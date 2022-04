Ratownicy muszą pokonać jeszcze ponad 300 metrów, by dotrzeć do 10 górników, którzy są poszukiwani po nocnym wstrząsie w kopalni Zofiówka. Taką informację przekazał premier Mateusz Morawiecki.

Ratownicy w kopalni Zofiówka / Zbigniew Meissner / PAP

W sobotę ok. godz. 3.40. w chodniku robót przygotowawczych w pokładzie 412 na poziomie 900 metrów kopalni Zofiówka doszło do wstrząsu. W jego rejonie było 52 pracowników; 42 wyszło o własnych siłach, a 10 jest poszukiwanych. Wstrząsowi towarzyszył wypływ metanu, nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu.



Akcja ratownicza cały czas trwa. Do górników pozostało jeszcze ponad 300 metrów - powiedział premier Mateusz Morawiecki, który przyjechał do kopalni Zofiówka. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby do górników dotrzeć. (...) Cały czas mamy nadzieję, że ratownicy idą po swoich żywych kolegów - podkreślił.

W akcji bierze udział 12 zastępów ratowników, które się zmieniają i przemierzając metr po metrze wyrobisko, zmierzają do miejsa, gdzie powinni być górnicy. Z poszukiwanymi nie ma kontaktu. Na razie nie da się określić, ile czasu może zająć dotarcie do nich.

Ratownicy pracują w aparatach oddechowych, mierzą parametry atmosfery, naprawiają lutniociąg i są w stałym kontakcie z bazą.