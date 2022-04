Ratownicy dotarli do 4 z 10 górników, którzy są poszukiwani po nocnym wstrząsie w kopalni Zofiówka. Taką informację przekazał po godz. 18 wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Ratownicy w kopalni Zofiówka / Zbigniew Meissner / PAP

"Zastęp ratowniczy znalazł czterech poszkodowanych górników około 220 metrów od czoła przodka. Ratownicy musieli się jednak wycofać, bo kończył im się tlen w butlach" - przekazała Jastrzębska Spółka Węglowa na Twitterze.

W sobotę ok. godz. 3.40. w chodniku robót przygotowawczych w pokładzie 412 na poziomie 900 metrów kopalni Zofiówka doszło do wstrząsu. W jego rejonie było 52 pracowników; 42 wyszło o własnych siłach, a 10 jest poszukiwanych. Wstrząsowi towarzyszył wypływ metanu, nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu.



Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby do górników dotrzeć. (...) Cały czas mamy nadzieję, że ratownicy idą po swoich żywych kolegów - podkreślał w sobotnie popołudnie premier Mateusz Morawiecki, który przyjechał do kopalni Zofiówka.

Premier Mateusz Morawiecki przed kopalnią Zofiówka / Zbigniew Meissner / PAP

W akcji bierze udział 12 zastępów ratowników, które się zmieniają i przemierzając metr po metrze wyrobisko, zmierzają do miejsca, gdzie powinni być górnicy. Z poszukiwanymi nie ma kontaktu. Na razie nie da się określić, ile czasu może zająć dotarcie do nich.

Ratownicy pracują w aparatach oddechowych, mierzą parametry atmosfery, naprawiają lutniociąg i są w stałym kontakcie z bazą.

Wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik podkreślił, że tak jak w przypadku niedawnej tragedii w kopalni Pniówek, wydał dyspozycje dyrektorom personalnym, aby zbadali sytuację rodzinną uwięzionych pod ziemią górników. Nie tylko jeśli chodzi o skład rodziny osób poszkodowanych lub potencjalnie poszkodowanych, ale również tych osób, które są w stanie gospodarstwa domowego - zaznaczył. W życiu różnie się układa i opieka to nie jest tylko żona i dzieci. Czasami rodzice, czasem jakaś większa część rodziny. Te wszystkie osoby będą zadbane i patrzymy na to, żeby przyszłość dla nich była cieplejsza niż to, co dzisiaj ich wszystkich spotyka - tłumaczył.

Jastrzębska Spółka Węglowa przypilnuje tego, żeby od strony finansowej wszystko było "ok", żeby jak najbardziej ulżyć tym rodzinom i tym, którzy dzisiaj również cierpią tak jak dwa dni temu w kopalni Pniówek, tak dzisiaj tutaj w Zofiówce - dodał Pyzik.