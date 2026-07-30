Posłuchał sztucznej inteligencji. Sąd nie miał litości

RMF24

Grzywnę ośmiokrotnie wyższą niż mandat otrzymał mężczyzna, który nie chciał przyjąć kary od policjantów, bo tak zasugerowała mu sztuczna inteligencja. O sprawie poinformowali dziś funkcjonariusze z Zabrza.

Na ul. Korfantego w Zabrzu policyjny radar kilka tygodni temu zarejestrował Opla, którego kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 14 kilometrów na godzinę. W świetle przepisów jest to wykroczenie zagrożone mandatem w wysokości 100 zł.



Kiedy mundurowi z zabrzańskiej drogówki chcieli ukarać 30-latka mandatem w tej właśnie kwocie, ten stanowczo odmówił. Jak oświadczył w trakcie kontroli, gdy policjanci sprawdzali go w policyjnych systemach, skorzystał w międzyczasie z popularnego narzędzia sztucznej inteligencji, które doradziło mu, aby nie przyjmować kary na miejscu – opisywała Komenda Miejska Policji w Zabrzu.

Prawnik zbyt zaufał sztucznej inteligencji. Zapłaci z własnej kieszeni Hiszpański adwokat został ukarany grzywną w wysokości 840 euro za wykorzystanie w piśmie procesowym rzekomych cytatów z orzeczeń Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, które w rzeczywistości nie istniały. Jak ustalono, zostały one…

Kosztowna lekcja

Zgodnie z procedurą mundurowi w takiej sytuacji skierowali wniosek o ukaranie do sądu, który po zapoznaniu się z materiałem dowodowym uznał 30-latka za winnego popełnienia wykroczenia. Mężczyzna z pewnością zapamięta tę sytuację, bo teraz musi zapłacić grzywnę ośmiokrotnie wyższą niż kwota mandatu.

Mundurowi przypominają, że odmowa przyjęcia mandatu nie zwalnia z odpowiedzialności, a jedynie przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia sądowi, który może orzec karę nawet wielokrotnie wyższą.



Policjanci zaapelowali o rozsądek i korzystanie ze sprawdzonych źródeł wiedzy o przepisach prawa, zamiast polegania na często niezweryfikowanych poradach tworzonych przez sztuczną inteligencję.

