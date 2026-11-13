Ponad 220 milionów złotych długu. Co dalej z mieszkaniami komunalnymi w Katowicach?

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Ponad 220 milionów złotych – tyle wynosi obecnie zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych w Katowicach. W 2026 roku przeprowadzono 20 eksmisji, ale na zimę procedury zostały wstrzymane.

Katowice zmagają się z ogromnym problemem zadłużenia mieszkań komunalnych. Według najnowszych danych lokatorzy są winni miastu już ponad 220 milionów złotych. Tylko do końca października tego roku przeprowadzono 20 eksmisji, jednak od listopada do kwietnia obowiązuje okres ochronny i eksmisje są wstrzymane.

Gdzie trafiają eksmitowani lokatorzy?

Jak ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek, eksmitowani mieszkańcy nie zostają pozostawieni bez dachu nad głową. Miasto wskazuje im tymczasowe miejsce zastępcze w hostelu. Lokatorzy mają także możliwość samodzielnego wyboru nowego miejsca pobytu – mogą zamieszkać u rodziny lub znajomych.

Wśród eksmitowanych są osoby, które zadłużyły swoje mieszkania nawet na kwoty sięgające 300 tysięcy złotych.

Nie tylko długi – także dewastacje

Zadłużenie to nie jedyny problem. Wielu eksmitowanych lokatorów było uciążliwych dla sąsiadów – niszczyli wyposażenie mieszkań, a także wspólne części budynków. Dewastacje korytarzy, zniszczone drzwi czy wybite szyby na klatkach schodowych to niestety codzienność w niektórych blokach.

W opuszczonych lokalach często konieczne są nie tylko kosztowne remonty, ale także dezynfekcja.

Kwota zadłużenia jest ogromna. Za ponad 220 milionów złotych można by wyremontować ponad 5,5 tysiąca mieszkań. To pokazuje skalę problemu i wyzwania, z jakimi mierzy się katowicki samorząd.