Policyjny pościg w woj. śląskim. Konieczna była celowa kolizja

Jak informuje dziennikarka RMF FM Martyna Czerwińska, kierowca BMW zaczął wyprzedzać auta, a podczas jednego z takich manewrów zahaczył o ciężarówkę. Próbował też wjechać w policjanta oraz uszkodził nieoznakowany radiowóz.
Funkcjonariusze zdecydowali się więc doprowadzić do celowej kolizji z uciekinierem i dopiero to przyniosło oczekiwany rezultat.
W wyniku zdecydowanych działań policjantów 31-latek został zatrzymany na terenie Czeladzi. W chwili obecnej prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury - przekazał młodszy aspirant Sebastian Chojnacki z katowickiej policji.
Jeden z policjantów został ranny, w związku z tym kierowca BMW musi spodziewać się poważnych konsekwencji prawnych.