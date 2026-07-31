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Policyjny pościg w woj. śląskim. Konieczna była celowa kolizja

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 lipca (14:56)

Niebezpieczny pościg w woj. śląskim zakończył się zatrzymaniem 31-letniego kierowcy BMW. Mężczyzna, ignorując sygnały policji, uciekał drogą krajową nr 94, stwarzając poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Funkcjonariusze musieli doprowadzić do celowej kolizji, jeden z policjantów został ranny.

Policyjny pościg w woj. śląskim. Konieczna była celowa kolizja
Policyjny pościg na Śląsku (zdj. ilustracyjne) /Shutterstock

Jak informuje dziennikarka RMF FM Martyna Czerwińska, kierowca BMW zaczął wyprzedzać auta, a podczas jednego z takich manewrów zahaczył o ciężarówkę. Próbował też wjechać w policjanta oraz uszkodził nieoznakowany radiowóz. 

Funkcjonariusze zdecydowali się więc doprowadzić do celowej kolizji z uciekinierem i dopiero to przyniosło oczekiwany rezultat.

W wyniku zdecydowanych działań policjantów 31-latek został zatrzymany na terenie Czeladzi. W chwili obecnej prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury - przekazał młodszy aspirant Sebastian Chojnacki z katowickiej policji. 

Jeden z policjantów został ranny, w związku z tym kierowca BMW musi spodziewać się poważnych konsekwencji prawnych.

Źródło: RMF FM
Tagi: policyjny pościg

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