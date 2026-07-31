Policyjny pościg w woj. śląskim. Konieczna była celowa kolizja

RMF24

Niebezpieczny pościg w woj. śląskim zakończył się zatrzymaniem 31-letniego kierowcy BMW. Mężczyzna, ignorując sygnały policji, uciekał drogą krajową nr 94, stwarzając poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Funkcjonariusze musieli doprowadzić do celowej kolizji, jeden z policjantów został ranny.

Jak informuje dziennikarka RMF FM Martyna Czerwińska, kierowca BMW zaczął wyprzedzać auta, a podczas jednego z takich manewrów zahaczył o ciężarówkę. Próbował też wjechać w policjanta oraz uszkodził nieoznakowany radiowóz.

Funkcjonariusze zdecydowali się więc doprowadzić do celowej kolizji z uciekinierem i dopiero to przyniosło oczekiwany rezultat.

W wyniku zdecydowanych działań policjantów 31-latek został zatrzymany na terenie Czeladzi. W chwili obecnej prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury - przekazał młodszy aspirant Sebastian Chojnacki z katowickiej policji.

Jeden z policjantów został ranny, w związku z tym kierowca BMW musi spodziewać się poważnych konsekwencji prawnych.