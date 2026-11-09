Pokłócił się z siostrą i uciekł z domu. Wielogodzinne poszukiwania 10-latka

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Ponad osiem godzin trwały w Pszczynie (woj. śląskie) poszukiwania 10-latka, który w sobotę wyszedł z domu po kłótni z siostrą. Ostatecznie policjanci odnaleźli chłopca w nocy, w opuszczonym samochodzie.

W sobotę po godzinie 15:00 chłopiec wyszedł z domu po kłótni z siostrą i nie wrócił. Początkowo rodzice szukali go na własną rękę. Gdy poszukiwania nie przyniosły rezultatu, powiadomili służby o zaginięciu 10-latka.

Policjanci natychmiast rozpoczęli działania. Sprawdzali miejsca, w których mógł przebywać 10-latek i weryfikowali każdą informację mogącą pomóc w jego odnalezieniu. Na miejsce skierowali również przewodnika z psem tropiącym.

W poszukiwaniach uczestniczyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, OSP Ćwiklice i OSP Piasek oraz grupa HKR Pszczyna. Sąsiedzi i najbliżsi dziecka również aktywnie włączyli się w działania.

Około godziny 23:30 jeden z policjantów sprawdził opuszczony samochód. Okazało się, że chłopiec ukrył się w jego wnętrzu. Dziecku nic się nie stało.

Odnaleziony 10-latek, zdj. Policja Śląska / Policja

Apel policji do rodziców

Policja apeluje, by nie zwlekać ze zgłoszeniem zaginięcia dziecka. „Jeżeli sprawdzenie najbliższego otoczenia i kontakt z bliskimi nie pozwalają ustalić, gdzie przebywa dziecko, niezwłocznie powiadommy policję. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dzwońmy pod numer 112. Przekażmy policjantom aktualne zdjęcie, opis ubioru, okoliczności zaginięcia oraz informacje o miejscach, do których dziecko mogło się udać” – proszą policjanci.

Funkcjonariusze radzą też, by rozmawiać z dziećmi o tym, jak bezpiecznie reagować na złość, smutek i konflikty. „Uczmy je, aby w trudnych chwilach szukały wsparcia u zaufanej osoby dorosłej. Przypominajmy również, że opuszczone samochody i budynki nie są bezpiecznymi miejscami do zabawy ani ukrywania się” – podkreślają policjanci.