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Podpalili 17-latka. Makabra w Jaworznie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (14:17)

Nawet dożywotnie więzienie grozi trzem młodym mężczyznom, którzy zostali zatrzymani w związku z podpaleniem 17-latka w Jaworznie. Wszyscy odpowiedzą za usiłowanie zabójstwa. Poszkodowany jest w śpiączce farmakologicznej.

Podpalili 17-latka. Makabra w Jaworznie
Podpalili 17-latka. Makabra w Jaworznie /Shutterstock

Jak relacjonuje policja, dramatyczny incydent miał miejsce 7 sierpnia w rejonie ulicy Pawiej w Jaworznie. 17-letni chłopak został oblany łatwopalną substancją (najprawdopodobniej benzyną) i podpalony.

Ranny chłopak o własnych siłach dotarł do domu. Jego matka wezwała pogotowie i policję.

Wiadomo, że 17-latek ma poparzenia obejmujące blisko połowę powierzchni ciała. Jest w śpiączce farmakologicznej. 

 

W związku z tą sprawą zatrzymano trzech młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Usłyszeli oni zarzuty usiłowania zabójstwa. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. 

Policja podkreśla, że bardzo ważne dla wyjaśnienia sprawy będą wyjaśnienia poszkodowanego 17-latka. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy będzie można go przesłuchać. 


Źródło: RMF24
Tagi: Jaworznie
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