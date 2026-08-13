Podpalili 17-latka. Makabra w Jaworznie

Jak relacjonuje policja, dramatyczny incydent miał miejsce 7 sierpnia w rejonie ulicy Pawiej w Jaworznie. 17-letni chłopak został oblany łatwopalną substancją (najprawdopodobniej benzyną) i podpalony.
Ranny chłopak o własnych siłach dotarł do domu. Jego matka wezwała pogotowie i policję.
Wiadomo, że 17-latek ma poparzenia obejmujące blisko połowę powierzchni ciała. Jest w śpiączce farmakologicznej.
W związku z tą sprawą zatrzymano trzech młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Usłyszeli oni zarzuty usiłowania zabójstwa. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
Policja podkreśla, że bardzo ważne dla wyjaśnienia sprawy będą wyjaśnienia poszkodowanego 17-latka. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy będzie można go przesłuchać.