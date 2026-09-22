Planował zamach na szkołę i meczet. 17-latek z zarzutami

RMF24

Prokuratura Krajowa informuje, że Paweł G. jest Polakiem. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące trzech przestępstw. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała na celu m.in. działania terrorystyczne oraz propagowanie faszyzmu i nazizmu, publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych, a także przygotowywanie się do zabójstwa wielu osób (m.in. plany zakupu broni i wyposażenia wojskowego).

Młody mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Do sprawy zatrzymania Pawła G. odniósł się w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Kto podnosi rękę na bezpieczeństwo Polaków, spotka się z całą surowością prawa. Bezpieczeństwo to nie jest obszar do kompromisów. To fundament naszej wspólnoty - napisał.

W czasie przeszukania w miejscu zamieszkania Pawła G. znaleziono m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM, a także książki, naszywki i inne materiały zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską. W jego urządzeniach elektronicznych odkryto korespondencję dotyczącą planów ataków na szkołę i meczet, a także zdobycia broni, amunicji i wyposażenia wojskowego.

Z informacji przekazanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynika, że 17-latek był aktywny w grupach związanych ze środowiskami neonazistowskimi i ekstremistycznymi na Telegramie i Discordzie.

Należał do grupy Atomwaffen Polska i współtworzył grupę Bierut Soldier ZNB. W obu pojawiały się treści i symbolika neonazistowska oraz rozmowy dotyczące przemocy i zamachów - czytamy w komunikacie ABW.

To już kolejna młoda osoba zatrzymana w ostatnim czasie przez ABW w związku z planowaniem zamachów terrorystycznych. Służby chcą teraz ustalić, kto inspirował nastolatków i nakłaniał ich do radykalizacji.