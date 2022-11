Prawo i Sprawiedliwość utraciło większość w Sejmiku Województwa Śląskiego. Marszałek Jakub Chełstowski przechodzi do opozycji – wraz z trojgiem radnych utworzył klub stowarzyszenia "Tak! Dla Polski".

Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Śląskiego / Tomasz Wiktor / PAP

Marszałek Jakub Chełstowski powiedział w przerwie obrad, że podjął decyzję o przejściu do opozycji m.in. z powodu problemów dotyczących współpracy w zarządzie województwa śląskiego. Podkreślił, że nie bez znaczenia była też antyunijna polityka.

Jesteśmy regionem, który jest przed wielkimi wyzwaniami, dostaliśmy z Unii Europejskiej 5 mld euro, są to największe unijne środki w historii województwa śląskiego (...) z jednej strony mamy krytykować, z drugiej brać pieniądze, no to nie zgadza się z naszymi zasadami - mówił Chełstowski.

Radni woj. śląskiego podczas poniedziałkowej sesji sejmiku odwołali także jego dotychczasowego przewodniczącego, Jana Kawuloka z PiS.

Odwołanie dotychczasowego przewodniczącego sejmiku z PiS poprzedziło powołanie na nowego wiceprzewodniczącego sejmiku radnego Stanisława Gmitruka z PSL (drugą wiceprzewodniczącą pozostaje radna PiS Beata Kocik).

Jakub Chełstowski powiedział też, że nie przekreśla 4 lat współpracy z PiS, ponieważ wiele dobrego dla województwa udało się zrobić. Radni Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że złożą wniosek o odwołanie Chełstowskiego ze stanowiska marszałka.

Podczas poniedziałkowej sesji sejmiku z dala od ław zajmowanych zwyczajowo przez PiS zasiedli wybrani z listy tej partii radni Rafał Kandziora, Maria Materla oraz Alina Nowak. Dotychczasowi wicemarszałkowie woj. śląskiego Wojciech Kałuża (radny) i Dariusz Starzycki, a także członkinie zarządu woj. śląskiego Beata Białowąs oraz Izabela Domogała, opuścili natomiast ławy zarządu, zasiadając obok radnych PiS (na miejscu marszałka pozostał Chełstowski).

Obecnie PiS dysponuje 19 głosami w 45 osobowym sejmiku.