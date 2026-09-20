Pilny apel śląskiej policji. Poszukiwani 10-letni Tymek i 11-letni Wojtek

RMF24

Śląska policja szuka 10-latka i 11-latka, którzy w sobotę wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Chłopcy ostatni raz byli widziani, gdy w dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta.

Zaginieni to: 11-letni Wojciech Pszczółkowski oraz 10-letni Tymoteusz Grobelny.

Pierwszy z nich wyszedł z ośrodka wychowawczo-opiekuńczego w Bytomiu ok. godziny 13:20, drugi ok. dwóch godzin później. Ostatni raz chłopcy byli widziani ok. godz. 16:30 na przystanku autobusowym w Miechowicach. Wsiedli tam do autobusu linii 623 jadącego w kierunku bytomskiego dworca.

Wojciech Pszczółkowski ma 155 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, blond włosy i niebieskie oczy. Ubrany był w czarne krótkie spodenki, czarną koszulkę z krótkim rękawem oraz ciemne adidasy z białymi wstawkami.

Tymoteusz Grobelny ma 146 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne włosy i brązowe oczy. Ubrany był w ciemnozielone krótkie spodenki, ciemnozieloną koszulkę z krótkim rękawem oraz czarne buty.

Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z wydziałem kryminalnym bytomskiej komendy pod numerem: 47 853 32 80 lub z dowolną najbliższą jednostką.