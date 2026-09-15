Piekary Śląskie: Pijany kierowca ciągnął za autem mężczyznę. O krok od tragedii

RMF24

Pijany kierowca ciągnął za samochodem mężczyznę, który chciał wyciągnąć mu kluczyki ze stacyjki. Kierowcę zatrzymano dopiero w Katowicach, teraz czeka na przesłuchanie - dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek. Nagranie opublikował w internecie wiceprezydent Piekar Śląskich Krzysztof Turzański.

Do zdarzenia doszło w Brzezinach Śląskich, dzielnicy Piekar Śląskich. Jak przekazał wiceprezydent Turzański, pijany kierowca najpierw uderzył swoim samochodem marki Renault w dwa samochody, a następnie ciągnął mężczyznę, który próbował uniemożliwić mu dalszą jazdę.

Kierowcę policjanci zatrzymali dopiero w Katowicach. Dziś mają zostać podjęte wobec niego dalsze czynności. O ewentualnym zastosowaniu tymczasowego aresztowania zdecyduje sąd.

W sprawie brane są pod uwagę m.in. okoliczności dotyczące narażenia na utratę życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu kierowcy, który próbował interweniować i trafił do szpitala. Chodzi również o stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i doprowadzenie do kolizji z innymi pojazdami. Śledczy będą także wyjaśniać ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz ucieczkę przed policją.

Nagranie opublikował w mediach społecznościowych wiceprezydent Piekar Śląskich Krzysztof Turzański: