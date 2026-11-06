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Pięć par bliźniąt przyszło na świat w szpitalu w Katowicach

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 6 listopada (10:30)

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach doszło do niezwykłego wydarzenia. W ciągu zaledwie kilku dni na świat przyszło tam aż pięć par bliźniąt. Takiej serii narodzin nie spodziewali się nawet najbardziej doświadczeni lekarze i położne.

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Pięć par bliźniąt przyszło na świat w szpitalu w Katowicach
Zdj. poglądowe /Shutterstock

W katowickim szpitalu powitano ostatnio pięć par bliźniąt - pięciu chłopców i pięć dziewczynek. Rodzice nadali swoim pociechom imiona: Antoś i Filip, Anielka i Łucja, Klara i Rozalia, Tadzio i Tosia oraz Claire i André. 

Choć placówka co roku przyjmuje na świat kilkanaście par bliźniąt, sytuacja, w której w tak krótkim czasie rodzi się aż pięć par, jest prawdziwą rzadkością. Tą niesamowitą historią placówka podzieliła się w mediach społecznościowych. 

Wśród dziesięciorga maluchów są zarówno dzieci urodzone o czasie, jak i wcześniaki wymagające specjalistycznej opieki. Personel medyczny ma teraz pełne ręce roboty.

Lekarze podkreślają, że ciąże mnogie wiążą się z większym ryzykiem powikłań, dlatego wymagają szczególnej uwagi i współpracy wielu specjalistów. 

Rodziny spodziewające się bliźniąt czy trojaczków często wybierają nasz szpital, ponieważ wiedzą, że zarówno mama, jak i jej dzieci będą otoczeni kompleksową, specjalistyczną opieką - zaznacza dr Magdalena Mucha, kierująca Oddziałem Neonatologicznym.

Rodzicom całej dziesiątki maluszków serdecznie gratulujemy. 


Źródło: RMF24

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