Pięć par bliźniąt przyszło na świat w szpitalu w Katowicach

RMF24

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W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach doszło do niezwykłego wydarzenia. W ciągu zaledwie kilku dni na świat przyszło tam aż pięć par bliźniąt. Takiej serii narodzin nie spodziewali się nawet najbardziej doświadczeni lekarze i położne.

W katowickim szpitalu powitano ostatnio pięć par bliźniąt - pięciu chłopców i pięć dziewczynek. Rodzice nadali swoim pociechom imiona: Antoś i Filip, Anielka i Łucja, Klara i Rozalia, Tadzio i Tosia oraz Claire i André.

Choć placówka co roku przyjmuje na świat kilkanaście par bliźniąt, sytuacja, w której w tak krótkim czasie rodzi się aż pięć par, jest prawdziwą rzadkością. Tą niesamowitą historią placówka podzieliła się w mediach społecznościowych.

Fot. Facebook/UCK w Katowicach/ Tadzio i Tosia

Wśród dziesięciorga maluchów są zarówno dzieci urodzone o czasie, jak i wcześniaki wymagające specjalistycznej opieki. Personel medyczny ma teraz pełne ręce roboty.

Lekarze podkreślają, że ciąże mnogie wiążą się z większym ryzykiem powikłań, dlatego wymagają szczególnej uwagi i współpracy wielu specjalistów.

Rodziny spodziewające się bliźniąt czy trojaczków często wybierają nasz szpital, ponieważ wiedzą, że zarówno mama, jak i jej dzieci będą otoczeni kompleksową, specjalistyczną opieką - zaznacza dr Magdalena Mucha, kierująca Oddziałem Neonatologicznym.

Rodzicom całej dziesiątki maluszków serdecznie gratulujemy.