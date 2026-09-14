Otrzymał zlecenie zabójstwa. Słowak zatrzymany w Polsce

RMF24

56-letni obywatel Słowacji zdołał oddać kilka strzałów z broni palnej w kierunku pokrzywdzonego w Ukrainie, ale mężczyzna przeżył atak - podała śląska policja, powołując się na informacje strony ukraińskiej.

Pod koniec sierpnia Ukraina za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP poinformowała polskie organy ścigania o poszukiwaniach Słowaka. Jak ustalili śląscy funkcjonariusze, ten sam 56-latek już wcześniej był na celowniku w związku z przestępstwami przeciwko mieniu.

W 2024 roku policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach wytypowali, namierzyli i zatrzymali go za oszustwo oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, podrabiającej i wprowadzającej do obiegu dolary, euro oraz złotówki. Śledczy zabezpieczyli wówczas blisko 1700 podrobionych banknotów w różnych walutach, a zarzuty usłyszało łącznie siedem osób. Sprawa nadal się toczy - podała śląska policja.

W nowej sprawie, związanej z próbą zabójstwa w Ukrainie, policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie z policjantami z Komisariatu Policji III w Częstochowie zatrzymali poszukiwanego na terenie Częstochowy.

Wobec 56-latka prowadzone są czynności związane z realizacją Czerwonej Noty Interpolu oraz procedurą dotyczącą jego przekazania stronie ukraińskiej.