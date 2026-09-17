Oto najlepsze miejsca na grzyby w województwie śląskim

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Sezon na grzyby w województwie śląskim trwa praktycznie cały rok, a bogactwo gatunków zmienia się wraz z porami roku. Jesień to jednak prawdziwy szczyt grzybowego sezonu – w lasach bukowych i mieszanych roi się od borowików, podgrzybków, koźlarzy, opieniek oraz czubajek kani. Sprawdzamy w jakie zakątki Śląska się udać, by wrócić z lasu z koszem pełnym pachnących grzybów.

Górnośląskie zagłębie grzybowe – gdzie szukać leśnych skarbów?

Między Tychami a Pszczyną rozciągają się Lasy Pszczyńskie, które od lat cieszą się opinią „grzybowego zagłębia” regionu. To tutaj, wśród rozległych borów, można znaleźć prawdziwe bogactwo borowików szlachetnych oraz koźlarzy. Miejscowi grzybiarze podkreślają, że po deszczu lasy te potrafią zaskoczyć obfitością grzybów i nawet początkujący mają szansę wrócić z pełnym koszem.

Lasy Rudzkie i okolice Rybnika

Rejon Rybnika, Gliwic, Zabrza i Kuźni Raciborskiej to kolejne doskonałe tereny na grzybobranie. Szczególnie polecane są dzielnice Rybnika: Stodoły, Wielopole oraz Książenice, gdzie podgrzybki i maślaki rosną w dużych ilościach.

W okolicach Rudy Śląskiej, Chorzowa i Mikołowa rozciągają się Lasy Panewnickie, które są idealnym wyborem dla mieszkańców aglomeracji szukających bliskich i sprawdzonych miejsc na grzyby. Po deszczach warto odwiedzić także lasy w rejonie Kochłowic, gdzie często pojawiają się maślaki sitarze, koźlarze i prawdziwki.

Północne bory – Krupski Młyn, Kalety

Rozległe lasy sosnowe w okolicach Krupskiego Młyna są znane z obfitości podgrzybków, koźlarzy, maślaków oraz kurek. Kalety z kolei słyną z bardzo bogatych stanowisk borowików, prawdziwków i podgrzybków.

To miejsca, gdzie grzybiarze regularnie wracają po kolejne zbiory, a lasy zachwycają nie tylko liczbą, ale i różnorodnością gatunków.

Tarnowskie Góry i Kłobuck – grzybowe klasyki

Wokół Tarnowskich Gór, szczególnie w rejonie Miasteczka Śląskiego, Rybnej i Lasowic, można liczyć na podgrzybki, borowiki i kurki.

Rejon Kłobucka i Lublińca to natomiast tereny wyjątkowo obfite w borowiki ceglastopore (ceglasie), borowiki szlachetne, koźlarze czerwone oraz rzadziej spotykane siedzunie sosnowe. Po opadach lasy te stają się prawdziwym rajem dla grzybiarzy.

Szczyrk, Brenna i Porąbka – grzyby wśród górskich szczytów

Beskid Śląski i Żywiecki to regiony o wyjątkowo zróżnicowanym mikroklimacie, który sprzyja rozwojowi runa leśnego. Szczególnym rarytasem są tutaj rydze rosnące w naturalnych świerczynach.

W okolicach Szczyrku i Brennej można znaleźć borowiki szlachetne, podgrzybki, borowiki ceglastopore, rydze i kurki. W gminie Porąbka, a szczególnie w rejonie Kozubnika, grzybiarze chwalą sobie bogactwo borowików szlachetnych, maślaków modrzewiowych oraz rzadszych gatunków, takich jak twardówka anyżkowa.

Jurajskie rewiry – Lasy Złotopotockie i okolice Janowa

Malownicze Lasy Złotopotockie oraz okolice Janowa, Czatachowej i Ponika na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej to miejsca, gdzie grzybiarze mogą liczyć na wyjątkowe zbiory. W okresach suchszych warto kierować się w wilgotniejsze partie lasu, zwłaszcza w sąsiedztwo stawów w Poniku, gdzie najłatwiej znaleźć maślaki, kurki czy koźlarze. Te tereny zachwycają nie tylko bogactwem grzybów, ale i niezwykłymi krajobrazami.

Zasady bezpiecznego grzybobrania – o czym pamiętać w śląskich lasach?

Podstawową zasadą każdego grzybiarza jest zbieranie grzybów wyłącznie do przewiewnych wiklinowych koszy. Lepiej unikać plastikowych torebek i wiaderek – grzyby w nich szybko się zaparzają, psują i mogą wytwarzać szkodliwe substancje.

Zbierajmy tylko te grzyby, co do których mamy absolutną pewność. W razie wątpliwości każdy grzybiarz może skorzystać z bezpłatnej porady i weryfikacji grzybów w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych (PSSE) na terenie województwa śląskiego. To najprostszy sposób, by uniknąć zatrucia i cieszyć się bezpiecznym grzybobraniem.

