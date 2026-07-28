Oszukał firmę, by kupić groźną chemię. Sąd zdecydował ws. aresztu

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46-latek z Krupskiego Młyna w powiecie tarnogórskim podszył się pod pracownika jednej z firm i nielegalnie kupił chemikalia, których posiadanie jest reglamentowane. Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany. Usłyszał zarzuty m.in. z ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych.

Podszył się pod pracownika, by kupić reglamentowaną chemię

Właściciel firmy zajmującej się produkcją chemii specjalistycznej w ubiegłym tygodniu zgłosił się na policję w Tarnowskich Górach i poinformował, że ktoś podszył się pod jego pracownika i nielegalnie zakupił chemikalia – przekazał we wtorek komisarz Kamil Kubica z tamtejszej policji.

Kryminalni ustalili, kim jest podejrzany i zatrzymali go w czwartek o poranku na ul. Głównej w Krupskim Młynie. To 46-letni mieszkaniec tej miejscowości.

W jego garażu policjanci znaleźli i zabezpieczyli kupione nielegalnie substancje. Jak podała prokuratura, to m.in. perhydrol, czyli wodny roztwór nadtlenku wodoru o stężeniu 30-35 proc. Posiadanie tej substancji chemicznej, która ma silne działanie utleniające i żrące, jest reglamentowane. Mogą ją nabywać jedynie firmy czy osoby, które używają jej do celów zawodowych lub w działalności gospodarczej.

Po nocy spędzonej w policyjnej celi mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty.

Sąd zdecydował ws. aresztu

W sobotę sąd przychylił się do wniosku śledczych i aresztował go na trzy miesiące – dodał komisarz Kubica. Za posiadanie niebezpiecznych substancji i nabycie ich w nielegalny sposób podejrzanemu może grozić kara do 8 lat więzienia. Jak przekazała prokuratura, podejrzany w trakcie przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył obszerne wyjaśnienia.

Policja ani prokuratura nie ujawniają, jakie ilości chemikaliów znaleziono w garażu 46-latka.

Podejrzany złożył wyjaśnienia, przedstawił swoją linię obrony, która obecnie jest weryfikowana, dlatego obecnie nie udzielamy informacji w tym zakresie – powiedziała szefowa Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach Justyna Rzeszut-Sieńkowska w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Podejrzany przewijał się już wcześniej w innych postępowaniach karnych, ale śledczy nie podają, o jakiego rodzaju przestępstwa chodzi.