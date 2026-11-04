Ogromne zmiany w kursowaniu tramwajów w Katowicach. Ruszyły dwa remonty

RMF24

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Od dziś pasażerowie komunikacji miejskiej w Katowicach i Sosnowcu muszą przygotować się na duże zmiany. Wszystko przez przebudowę torowisk w dwóch kluczowych lokalizacjach. Zawieszone linie, zmienione trasy i zastępcze autobusy – sprawdź, jak długo potrwają utrudnienia i jak będą wyglądały nowe zasady podróżowania.

W centrum Katowic na Placu Wolności rozpoczęła się przebudowa torowiska. W związku z tym od dziś aż do 16 grudnia wprowadzone zostały zmiany w kursowaniu tramwajów.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, dwie linie zostały zawieszone, pięć zmieniło trasę, a kilka kolejnych ma inne niż do tej pory rozkłady jazdy.

To oznacza, że pasażerowie muszą dokładnie sprawdzać aktualne rozkłady i planować podróże z wyprzedzeniem.

Katowice i Sosnowiec bez połączenia tramwajowego

To jednak nie koniec utrudnień. W związku z przebudową torowiska na ul. 1 Maja i Obrońców Westerplatte od dziś na około pół roku całkowicie wstrzymany został ruch tramwajowy łączący Katowice z Sosnowcem.

Na zamkniętym odcinku uruchomiono komunikację zastępczą – pasażerów wożą autobusy.

Zmiany w komunikacji miejskiej dotyczą zarówno tras, jak i rozkładów jazdy. Przed wyjściem z domu warto więc sprawdzić aktualne informacje, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.