Ogromne długi szpitala. Komornik zajął konta, marszałek walczy o pieniądze z KPO

RMF24

Skarga na na komornika

Marszałek województwa śląskiego wystąpił do komornika o odblokowanie jednego z rachunków bankowych, a odrębnie szpital złożył skargę na komornika - potwierdził we wtorek wieczorem rzecznik Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego Sławomir Gruszka.



Marszałek Wojciech Saługa uzasadnił wniosek tym, że jest to rachunek o charakterze ściśle celowym i wyodrębnionym - służy wyłącznie do obsługi finansowej i rozliczeń dotacji pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy. „Zgodnie z art. 831 K.p.c sumy przyznane na cele specjalne nie podlegają egzekucji” - napisał do komornika. Dodatkowo marszałek wystąpił też do banku o odblokowanie rachunku.



Jak potwierdził PAP rzecznik Urzędu Marszałkowskiego, „pozostałe rachunki (szpitala) są z zajęciami komorniczymi”.

Czas do sierpnia



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w ubiegłym miesiącu zakończył wdrażanie finansowanego z KPO nowego systemu informatycznego. Celem była lepsza ochrona danych medycznych, ułatwienie obsługi e-skierowań i e-recept oraz digitalizacja obiegu dokumentów. Szpital uzyskał na ten cel grant w wysokości 13 mln zł. Również z KPO przyznano placówce 20 mln zł na kompleksową modernizację Klinicznego Oddziału Kardiologii.



Szpital na częstochowskiej Parkitce należy do najbardziej zadłużonych spośród podległych marszałkowi woj. śląskiego. Strata za rok 2025 r. wyniosła 85 mln zł, a zobowiązania wymagalne sięgnęły 175 mln zł. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2026 r. strata wyniosła prawie 42 mln zł, zobowiązania wymagalne na koniec maja wynosiły ok. 170 mln zł.



Do 15 sierpnia WSzS im. NMP ma przedstawić plan naprawczy.