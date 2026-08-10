Odwierty w Piekarach Śląskich. Ostra reakcja władz miasta

RMF24

Pod koniec sierpnia na terenie Piekar Śląskich mają rozpocząć się odwierty. Władze miasta w stanowczym komunikacie podkreślają, że są przeciwko jakimkolwiek próbom reaktywacji górnictwa na tym terenie.

Odwierty będą wykonywane się w Dąbrówce Wielkiej - jednej z dzielnic Piekar Śląskich. Jak wyjaśniono w komunikacie, mimo sprzeciwu władz miasta koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud cynku i ołowiu wydał resort środowiska.

Prace będą prowadzone TYLKO na działkach prywatnych. Gmina nie wyraziła zgody na odwierty na jej terenie. Nie ma to jednak nic wspólnego z KONCESJĄ NA WYDOBYCIE - podkreślono (pisownia oryginalna).

Odwierty mają się rozpocząć 27 sierpnia, a ich likwidacja nastąpi do 1 marca 2027 r.

Urząd Miasta w Piekarach Śląskich zapewnia, że wykorzysta wszelkie dostępne kroki prawne, by sprzeciwić się powrotowi do miasta przemysłu wydobywczego.

Ostatnia tona węgla w Piekarach Śląskich została wydobyta 31 stycznia 2020 r. na terenie dawnej KWK „Julian” i nie ma naszej zgody na powrót do dotkliwych skutków środowiskowych oraz infrastrukturalnych, jakie niesie ze sobą eksploatacja podziemna - czytamy w komunikacie.



Władze Piekar Śląskich zapowiadają, że będą na bieżąco przekazywać mieszkańcom kolejne decyzje resortu środowiska w tej sprawie.