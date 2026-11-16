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Nożownik groził przechodniom przed teatrem w Częstochowie. Szybka akcja policji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 listopada (08:47)

Do niebezpiecznego incydentu doszło w niedzielę w centrum Częstochowy. Agresywny mężczyzna groził przechodniom nożem w rejonie Teatru im. Adama Mickiewicza. Na szczęście szybka interwencja policji zapobiegła tragedii.

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Nożownik groził przechodniom przed teatrem w Częstochowie. Szybka akcja policji
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

W niedzielę, około godziny 17:30 służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie, który miał zachowywać się agresywnie w pobliżu Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie - informuje „Dziennik Zachodni”. 

Według relacji świadków, 59-latek groził przechodniom nożem. Osoby znajdujące się w teatrze nie mogły go bezpiecznie opuścić.

Na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol, który znajdował się już w pobliżu. Funkcjonariusze błyskawicznie podjęli interwencję i obezwładnili agresywnego mężczyznę. 

W stosunku do agresywnego 59-latka stróże prawa użyli środków przymusu bezpośredniego i skutecznie go obezwładnili. Podczas całej akcji nie padły żadne strzały - podkreśla cytowana przez „Dziennik Zachodni” Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala. 

Nikt nie ucierpiał 

W wyniku zdarzenia na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Policja próbuje ustalić dokładny przebieg incydentu oraz motywy działania 59-latka. 

Trwa także ustalanie liczby osób, którym mężczyzna mógł grozić niebezpiecznym narzędziem.


Źródło: RMF24

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