Nożownik groził przechodniom przed teatrem w Częstochowie. Szybka akcja policji

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Do niebezpiecznego incydentu doszło w niedzielę w centrum Częstochowy. Agresywny mężczyzna groził przechodniom nożem w rejonie Teatru im. Adama Mickiewicza. Na szczęście szybka interwencja policji zapobiegła tragedii.

W niedzielę, około godziny 17:30 służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie, który miał zachowywać się agresywnie w pobliżu Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie - informuje „Dziennik Zachodni”.

Według relacji świadków, 59-latek groził przechodniom nożem. Osoby znajdujące się w teatrze nie mogły go bezpiecznie opuścić.

Na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol, który znajdował się już w pobliżu. Funkcjonariusze błyskawicznie podjęli interwencję i obezwładnili agresywnego mężczyznę.

W stosunku do agresywnego 59-latka stróże prawa użyli środków przymusu bezpośredniego i skutecznie go obezwładnili. Podczas całej akcji nie padły żadne strzały - podkreśla cytowana przez „Dziennik Zachodni” Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Nikt nie ucierpiał

W wyniku zdarzenia na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Policja próbuje ustalić dokładny przebieg incydentu oraz motywy działania 59-latka.

Trwa także ustalanie liczby osób, którym mężczyzna mógł grozić niebezpiecznym narzędziem.