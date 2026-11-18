RMF24

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Oferta Newagu została wybrana w przetargu województwa śląskiego i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zakup 32 nowych pociągów elektrycznych. Informację o wyniku postępowania opublikowano we wtorek na platformie zakupowej GZM.

Newag wycenił realizację podstawowej części zamówienia na 2,521 mld zł brutto. Wraz z prawem opcji, obejmującym kolejne pojazdy i ich utrzymanie, wartość oferty wyniosła 5,479 mld zł brutto.

Druga z firm uczestniczących w postępowaniu – Pesa – zaproponowała 2,998 mld zł brutto za zamówienie podstawowe oraz 6,969 mld zł brutto za całość, uwzględniającą opcję.

Pesa otrzymała nieco więcej punktów za kryteria pozacenowe, m.in. efektywność energetyczną oraz liczbę miejsc siedzących. O wyniku przesądziła jednak cena, która miała 60-procentową wagę w ocenie ofert. W tym kryterium oferta Pesy uzyskała o ponad 12 punktów mniej niż propozycja Newagu.

Pociągi dla Metrokolei i województwa

GZM zamierza kupić 16 elektrycznych zespołów trakcyjnych z myślą o planowanej Kolei Metropolitalnej. Pozostałe 16 składów ma trafić do samorządu województwa śląskiego. Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wspólne postępowanie pozwala połączyć potrzeby obu instytucji.

Przetarg ogłoszono na przełomie stycznia i lutego, a oferty otwarto na początku października. Obejmuje on dostawę 32 pociągów oraz ich wieloletnie serwisowanie. Prawo opcji przewiduje możliwość zamówienia następnych 20 składów wraz z usługami utrzymaniowymi. Szacowana wartość całego postępowania przekracza 4,5 mld zł.

Pojazdy mają obsługiwać ruch aglomeracyjny i ponadregionalny. Każdy z nich powinien pomieścić co najmniej 390 pasażerów, w tym minimum 168 na miejscach siedzących. Wymagane są m.in. co najmniej dwie pary drzwi z każdej strony każdego członu, podłoga na wysokości od 760 do 810 mm oraz możliwość obsługi peronów o wysokości od 300 do 900 mm nad główką szyny.

Dostawy do 2029 roku, serwis nawet do 2059 roku

Zamawiający oczekują jednego typu pojazdów, wyprodukowanych przez jedną firmę, z takim samym wyposażeniem i oprogramowaniem. Wyjątkiem ma być dodatkowy system poboru opłat w pociągach przeznaczonych dla GZM.

Metropolia wskazuje, że wybór jednego producenta i jednego rodzaju taboru pozwoli ograniczyć koszty przygotowania konstrukcji oraz ułatwi późniejszą obsługę techniczną. Zakładany średni roczny przebieg każdego składu to około 250 tys. kilometrów.

Dostawa 32 pociągów ma zakończyć się do końca listopada 2029 roku. Ich serwisowanie zaplanowano do 2044 roku. Jeśli zostanie wykorzystane prawo opcji, kolejnych 20 pojazdów powinno zostać dostarczonych do końca 2034 roku, a usługi utrzymaniowe będą prowadzone do końca 2059 roku.

Na początku 2026 roku GZM i województwo śląskie wystąpiły do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o wsparcie zakupu. 10 listopada podpisano trzy umowy na około 650 mln zł unijnego dofinansowania dla zakupu 31 pociągów: 16 przez GZM i 15 przez województwo śląskie. Metropolia otrzymała 321,5 mln zł, a samorząd województwa – 326 mln zł.

Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021–2027.