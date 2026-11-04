Nowe miejsca parkingowe powstały przy katowickim lotnisku w Pyrzowicach

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Ponad tysiąc nowych miejsc parkingowych pojawiło się przy katowickim lotnisku w Pyrzowicach. To efekt zakończenia drugiego etapu rozbudowy parkingu P5, który teraz może pomieścić blisko dwa tysiące pojazdów. To jednak nie koniec inwestycji – w planach są kolejne udogodnienia dla podróżnych.

Nowe miejsca parkingowe przy Katowice Airport

Zakończyła się druga faza rozbudowy parkingu P5 przy lotnisku w Pyrzowicach. Dzięki tej inwestycji liczba miejsc postojowych na tym parkingu wzrosła o 1090, osiągając niemal dwa tysiące.

Obecnie na terenie Katowice Airport dostępnych jest już około 8 400 miejsc parkingowych. To znaczący wzrost, który ma ułatwić życie podróżnym korzystającym z portu lotniczego.

Parking P5 znajduje się około kilometra od terminali pasażerskich. Dla wygody podróżnych uruchomiono bezpłatny, całodobowy transport.

Podróżni mogą korzystać z bezpłatnego, całodobowego transportu elektrycznymi busami, które są przystosowane także do przewozu osób z niepełnosprawnościami– informuje Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport.

Kolejne inwestycje w drodze

To nie koniec zmian w infrastrukturze parkingowej lotniska. Trwa już rozbudowa parkingu P1, gdzie powstanie kolejnych 400 miejsc postojowych. W planach jest także budowa parkingu wielopoziomowego przy głównym terminalu pasażerskim.

W ciągu ostatnich dwóch lat lotnisko oddało do użytku parkingi P4 i P5, które łącznie zapewniły 3 200 nowych miejsc postojowych.