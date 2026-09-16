Nowe informacje ws. pijanego kierowcy, który ciągnął za autem mężczyznę

RMF24

Są zarzuty dla pijanego kierowcy, który w Piekarach Śląskich ciągnął swoim samochodem mężczyznę, próbującego wyciągnąć mu kluczyki ze stacyjki – dowiedział się dziennikarz RMF FM Marcin Buczek. Prokuratura skierowała także do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego.

Jak ustalił nasz reporter, zarzuty są bardzo poważne, bo chodzi o sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy drogowej oraz usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u innej osoby. I w obu tych przypadkach chodzi o świadome postępowanie.

Poza tym podejrzany, co wykazały badania, był nietrzeźwy i miał zażywać środki odurzające. W sumie grozi mu za to nawet do 20 lat więzienia.

Mężczyzna podczas przesłuchania nie przyznał się. Miał powiedzieć, że nie pamięta tego, co się stało. W czasie niebezpiecznej jazdy kierowca wielokrotnie łamał przepisy drogowe i uszkodził kilka aut. Mężczyzna, który chciał go zatrzymać, został, niegroźnie poturbowany.

Pijany kierowca ciągnął za autem mężczyznę

Do zdarzenia doszło wczoraj w Brzezinach Śląskich, dzielnicy Piekar Śląskich. Pijany kierowca najpierw uderzył swoim samochodem marki Renault w dwa inne pojazdy, a następnie ciągnął mężczyznę, który próbował uniemożliwić mu dalszą jazdę.

Nagranie z interwencji mężczyzny, chcącego zabrać pijanemu kluczyki, opublikował w internecie wiceprezydent Piekar Śląskich Krzysztof Turzański.

Kierowcę policjanci zatrzymali dopiero w Katowicach.