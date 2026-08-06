Niebezpieczne zachowanie kierowcy miejskiego autobusu. „Zignorował przepisy”

RMF24

Kara grzywny w wysokości nawet 30 tysięcy złotych grozi obywatelowi Indii, który kierował autobusem miejskim w Tarnowskich Górach (woj. śląskie). Policja informuje, że młody mężczyzna dopuścił się kilku rażących przekroczeń prawa.

Niebezpieczna sytuacja z udziałem miejskiego autobusu miała miejsce 8 lipca o godzinie 4.40 rano na ulicy Korola w Tarnowskich Górach.

Kierujący zignorował obowiązujące przepisy i wykonał niebezpieczny manewr wyprzedzania samochodu osobowego na dwóch skrzyżowaniach i przejściu dla pieszych - relacjonuje w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach.

Incydent został nagrany przez świadka, a film trafił do lokalnych mediów. Policjanci ustalili, że za kierownicą miejskiego autobusu siedział mieszkający w Gliwicach 25-latek z Indii.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty, do których się przyznał. Otrzymał też 30 punktów karnych. Sprawa trafi do sądu, który może ukarać 25-latka grzywną w wysokości nawet 30 tysięcy złotych.