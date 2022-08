W wieku 116 lat zmarla dziś pani Tekla Juniewicz. Mieszkanka Śląska, najstarsza Polka i druga najstarsza osoba na świecie. Uwielbiała grać w karty i czytać. Do samego końca była aktywna i bardzo pogodna.

/ D.Nita-Garbiec/UM Gliwice / Materiały prasowe

Pani Tekla Juniewicz urodziła się, gdy Polska była jeszcze pod zaborem austro-węgierskim. Przyszła na świat 10 czerwca 1906 r. w naddniestrzańskiej wsi Krupsko, 40 km od Lwowa.

Po wybuchu I wojny światowej i śmierci mamy, Tekla trafiła do szkoły prowadzonej przez siostry Szarytki w Przeworsku. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, miała 12 lat.

W wieku 21 lat, w 1927 r. wyszła za mąż za Jana Juniewicza i zamieszkała w Borysławiu, gdzie urodziły się ich dwie córki, Janina i Urszula.

Na Śląsk, dokładnie do Gliwic, pani Tekla trafiła po II wojnie światowej. W listopadzie 1945 r. cała rodzina opuściła terytorium włączone do Związku Radzieckiego i przez Sambor, jechali pociągiem do Gliwic. Podróż trwała 2 tygodnie.

W 1980 r. roku pani Tekla została wdową. Do 103. roku życia była samodzielna, później zaopiekowały się nią wnuki: Anna i Adam, z którymi mieszkała w Gliwicach-Łabędach do swojej śmierci.

Ostatnie urodziny

W tym roku Pani Tekla Juniewicz skończyła 116 lat. (PISALIŚMY O TYM TUTAJ).

Pani Tekla, przez swoich bliskich zostanie zapamiętana jako pogodna, dowcipna, zawsza aktywna i towarzyska kobieta. W rozmowach z dziennikarzami RMF FM opowiadała, że uwielbia czytać i od czasu do czasu grać w karty.

Była drugą najstarszą osobą na świecie. Pierwsza jest 118-letnia Francuzka Lucile Randon, urodzona 11 lutego 1904 r.