Nastolatka na rowerze wpadła pod tramwaj. Jest w stanie ciężkim

RMF24

Do bardzo poważnego wypadku z udziałem nastoletniej rowerzystki i tramwaju doszło ostatnio w Częstochowie (woj. śląskie). Dziewczyna jest w śpiączce farmakologicznej.

Sprawę opisał „Fakt”.

W niedzielę 9 sierpnia, przed godz. 20:00 niespełna 18-letnia dziewczyna wpadła pod tramwaj na ul. Kościuszki. Jechała rowerem i skręcając, wjechała wprost pod pojazd.

Nastolatka trafiła do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Doznała złamania czaszki, podudzia oraz pęknięcia żebra i płuca. Cytowane medium poinformowała o tym st. asp. Marlena Leszczyniak z częstochowskiej policji.

Młoda rowerzystka przeszła też operację. Jej stan jest ciężki, ale stabilny. Jest utrzymywana w śpiączce farmakologicznej z powodu urazu wielonarządowego. Przebywa na OIOMie dziecięcym naszego szpitala — powiedziała „Faktowi” Angelika Kawecka, rzecznik prasowy częstochowskiego szpitala na Parkitce.

Nastolatka jechała bez kasku. Z nieoficjalnych informacji „Faktu” wynika, iż miała słuchawki na uszach, a gdy wpadła pod tramwaj, ten miał ją ciągnąć jakieś 20-25 metrów, zanim się zatrzymał.

Policja bada przebieg wypadku.