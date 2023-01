Policja szuka 38-letniej Marty Marczak - mieszkanki Czarnego Lasu w gminie Mykanów - i jej 8-letniej córki Ireny. Ostatni raz widziano je w sobotę.

Poszukiwana kobieta i jej 8-letnia córka / Policja

Jak podaje policja, w sobotę ok. godz. 16 kobieta z córką wyjechała na zakupy do Częstochowy granatowym citroenem xsara picasso o numerze rejestracyjnym SCZ 90910. Do tej pory nie wróciły do domu i nie nawiązały kontaktu z bliskimi.

38-letnia Marta Marczak ma ok. 176 cm wzrostu, ciemne, długie włosy i brązowe oczy. Ubrana była w długi kremowy płaszcz i czarne kozaki.



8-letnia Irena Marczak ma ok. 140 cm wzrostu, długie blond włosy z dłuższą grzywką i zielone oczy. Ubrana była w różową kurtkę i niebieskie buty zimowe.



Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionych, proszone są o kontakt z policją pod numerem 112 lub 47 858 0810.