Interwencja w Grodźcu zakończyła się odkryciem broni
Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej poinformowała o akcji funkcjonariuszy z Jasienicy na terenie nieruchomości w Grodźcu w powiecie bielskim w województwie śląskim. Co ciekawe, służby zawiadomił sam właściciel posesji, który zgłosił, że prawdopodobnie ktoś obcy wdarł się na jego teren. Mężczyzna pokazał służbom nagranie z monitoringu, ale zapis nie pozwalał na jednoznaczne potwierdzenie jego podejrzeń. Podczas przeszukania - w jednym z pomieszczeń - zabezpieczono:
- osiem sztuk broni długiej, w tym pięć egzemplarzy przystosowanych do strzelania ostrą amunicją oraz trzy sztuki broni pneumatycznej;
- trzy sztuki broni krótkiej, w tym dwie na ostrą amunicję i jedną broń hukową;
- ponad tysiąc sztuk ostrej amunicji;
- około stu paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy;
- przedmiot przypominający policyjną odznakę.
Udało się to odkryć tylko dlatego, że jeden z policjantów zauważył fragment przypominający element drewnianej kolby broni długiej wystający zza mebli.
Część zabezpieczonych egzemplarzy broni pochodzi z okresu II wojny światowej. Co istotne, wstępne ustalenia wskazują, że zabezpieczone jednostki były w pełni sprawne - poinformowała policja.
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a broń i amunicja poddana szczegółowemu badaniu.