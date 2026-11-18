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Policjanci zabezpieczyli na posesji w Grodźcu w województwie śląskim 11 sztuk broni oraz ponad tysiąc sztuk amunicji. Wśród znalezisk miały być egzemplarze przystosowane do strzelania ostrą amunicją. Część broni pochodziła z okresu II wojny światowej, ale - co ważne - była w pełni sprawna i przechowywana bez zabezpieczenia - za meblami. Właściciel został tymczasowo aresztowany.

Interwencja w Grodźcu zakończyła się odkryciem broni

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej poinformowała o akcji funkcjonariuszy z Jasienicy na terenie nieruchomości w Grodźcu w powiecie bielskim w województwie śląskim. Co ciekawe, służby zawiadomił sam właściciel posesji, który zgłosił, że prawdopodobnie ktoś obcy wdarł się na jego teren. Mężczyzna pokazał służbom nagranie z monitoringu, ale zapis nie pozwalał na jednoznaczne potwierdzenie jego podejrzeń. Podczas przeszukania - w jednym z pomieszczeń - zabezpieczono:

osiem sztuk broni długiej, w tym pięć egzemplarzy przystosowanych do strzelania ostrą amunicją oraz trzy sztuki broni pneumatycznej;

trzy sztuki broni krótkiej, w tym dwie na ostrą amunicję i jedną broń hukową;

ponad tysiąc sztuk ostrej amunicji;

około stu paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy;

przedmiot przypominający policyjną odznakę.

Udało się to odkryć tylko dlatego, że jeden z policjantów zauważył fragment przypominający element drewnianej kolby broni długiej wystający zza mebli.

Część zabezpieczonych egzemplarzy broni pochodzi z okresu II wojny światowej. Co istotne, wstępne ustalenia wskazują, że zabezpieczone jednostki były w pełni sprawne - poinformowała policja.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a broń i amunicja poddana szczegółowemu badaniu.

Zdj. KMP w Bielsku-Białej / Policja