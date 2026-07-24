Mandat 353 zł dla 15-latki za bilet tańszy o 30 gr. Oburzenie po kontroli w autobusie

RMF24

15-letnia Maja z Łodygowic została ukarana mandatem w wysokości 353 zł za to, że kupiła bilet o 30 groszy tańszy niż powinna – informuje Onet. Sprawa wywołała ogromne poruszenie wśród mieszkańców regionu i internautów, którzy nie kryją oburzenia. Po nagłośnieniu sprawy zainterweniował burmistrz miasta, który domaga się anulowania mandatów.

W godzinach przedpołudniowych 23 lipca 15-letnia Maja wsiadła w Łodygowicach do autobusu MZK Żywiec. Kupiła bilet ulgowy za 2 zł 70 gr za pomocą smartfona. Do tego miała przy sobie legitymacją szkolną uprawniającą ją do jazdy na ulgowym bilecie. Była przekonana, że wszystko zrobiła zgodnie z przepisami. Jednak podczas rutynowej kontroli okazało się, że wybrała niewłaściwy rodzaj biletu. Różnica? Zaledwie 30 groszy.

Regulamin kontra zdrowy rozsądek

Jak wynika z informacji dostępnych na stronie internetowej MZK Żywiec, bilet ulgowy za 2,70 zł uprawnia do podróży poza granicami Żywca, a ulga wynika z ustaw. Tymczasem bilet za 3 zł to ulga „na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Żywca” – i to właśnie ten bilet powinna mieć Maja.

Kontrolerzy uznali, że dziewczyna podróżuje bez ważnego biletu. Efekt? Mandat w wysokości 353 zł, z czego 3 zł to opłata za właściwy bilet, a 350 zł to opłata dodatkowa przewidziana w regulaminie MZK.

Dramat młodej pasażerki

Najbardziej wstrząsający w tej historii nie jest jednak sam mandat. Jak relacjonuje ojciec dziewczynki, pan Maciej, najgorszy był telefon od zapłakanej córki.

„Dziecka, które było przerażone, zawstydzone i przekonane, że zrobiło coś strasznego. Dziecka, które próbowało postąpić uczciwie, zapłaciło za przejazd, a mimo to zostało ukarane jak oszust. Gdzie w tym wszystkim jest zdrowy rozsądek? Gdzie jest miejsce na ocenę sytuacji? Gdzie jest choć odrobina zrozumienia dla dziecka, które nie próbowało uniknąć opłaty, lecz popełniło drobną pomyłkę przy zakupie biletu?” – napisał w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych ojciec.

Problem szerszy niż jedna historia?

Ojciec Mai podkreśla, że przypadek jego córki nie jest odosobniony.

„Co najbardziej niepokoi, słyszę od wielu osób, że podobne sytuacje w MZK Żywiec nie są odosobnionymi przypadkami. Jeżeli to prawda, to mamy do czynienia z poważnym problemem. System powinien pomagać pasażerom kupić właściwy bilet, a nie prowadzić do sytuacji, w których nastolatka za pomyłkę wartą 30 groszy otrzymuje karę w wysokości 350 zł” – pisze pan Maciej.

W sieci zawrzało. Internauci masowo komentują sprawę, nie szczędząc gorzkich słów pod adresem przewoźnika i firmy kontrolującej bilety.

„Dramat... zatraca się w ludziach empatia... liczą się tylko własne biznesy i ego” – napisała pani Klaudia.

Wielu internautów zachęca pana Macieja do złożenia odwołania. Niestety, jak pokazują inne przypadki, nie zawsze przynosi to oczekiwany skutek.

Reakcja burmistrza – mandaty anulowane

Po nagłośnieniu sprawy przez media głos zabrał Urząd Miejski w Żywcu. Jak poinformował serwis zywiecinfo.pl, po interwencji burmistrza zarząd MZK podjął decyzję o anulowaniu mandatów za tego typu pomyłki.

„Burmistrz Żywca stanowczo zareagował na doniesienia o drakońskich karach za groszowe pomyłki i wystąpił do zarządu spółki MZK z wnioskiem o anulowanie tego typu opłat dodatkowych” – czytamy w serwisie.

Jak przyznali urzędnicy miasta, do częstych pomyłek mogła przyczynić się wprowadzona wcześniej podwyżka cen biletów.