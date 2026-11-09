Mamił, wymuszał, wykorzystywał seksualnie. Fikcyjny rekruter modelek z zarzutami

RMF24

O skrzywdzenie aż 17 kobiet podejrzany jest 40-letni Szymon Ł. ze śląskiego Mikołowa. Prokuratura oskarżyła go o 40 przestępstw, m.in. oszustwa finansowe oraz doprowadzanie kobiet do poddania się czynnościom seksualnym.

Akt oskarżenia Prokuratura Rejonowa w Rybniku skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Informację przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Agnieszka Bukowska.

Postępowanie rozpoczęło się po zawiadomieniu złożonym przez jedną z kobiet. W 2021 roku poznała ona oskarżonego na portalu randkowym. Gdy powiedziała mu o planowanym zakupie mieszkania, miał zaproponować jej pomoc finansową i inwestycję zamiast kredytu.

„Namówił ją na zaciągnięcie dwóch kredytów, które mu przekazała. Na skutek działania sprawcy pokrzywdzona poniosła łącznie szkodę na kwotę ponad 142 000 zł” – podała prok. Bukowska.

Fałszywe oferty pracy dla modelek

Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2021–2025 Szymon Ł. kontaktował się przez internet z kobietami z województw śląskiego i małopolskiego. Miał przedstawiać się jako rekruter modelek, oferując pracę przy prezentowaniu bielizny produkowanej rzekomo przez kanadyjską firmę.

Przekonywał, że odzież musi być szyta na miarę, dlatego konieczne jest osobiste spotkanie i wykonanie pomiarów. Kobietom obiecywano wynagrodzenie sięgające kilku tysięcy złotych za sesję. Spotkania odbywały się w mieszkaniu oskarżonego, mieszkaniach pokrzywdzonych albo hotelach.

„Podczas spotkań kobiety rozbierały się do naga, zaś oskarżony dokonywał ich pomiarów, w tym również części intymnych. Podczas tych spotkań doprowadzał kobiety do poddania się innym czynnościom seksualnym. Po paru dniach od spotkania Sz. informował kobiety, iż nie zostaną zatrudnione – w niektórych przypadkach informował je, że muszą zapłacić mu za poświęcony czas” – podała prokuratura.

Kredyty, groźby i fikcyjna firma transportowa

Prokuratura wskazuje, że kobiety miały padać ofiarą zarówno oszustw, jak i przestępstw seksualnych. Jedną z pokrzywdzonych oskarżony miał nakłaniać do wynajęcia mieszkania i parania się prostytucją, gdy nie mogła już zaciągać kolejnych pożyczek.

W innym przypadku miał zrobić kobiecie nagie zdjęcia, a następnie – grożąc ich publikacją – zmusić ją do przekazania 50 tys. zł. Śledczy opisali też drugi mechanizm oszustw: Szymon Ł. miał namawiać kobiety do inwestowania w firmę transportową, której w rzeczywistości nie prowadził.

Mężczyzna został zatrzymany w październiku 2025 roku. W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli m.in. telefony, umowy kupna-sprzedaży i potwierdzenia wpłat. W urządzeniach znaleziono kontakty do kilkudziesięciu kobiet, z którymi kontaktował się, korespondował i spotykał.

Szymon Ł. przyznał się do oszustw, fałszowania dokumentów oraz prowadzenia auta mimo cofniętych uprawnień. Nie przyznał się natomiast do zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych. Był wcześniej karany. W tej sprawie odpowie w warunkach recydywy, a prokuratura zarzuca mu także uczynienie z oszustw stałego źródła dochodu.

Prokuratura zaznaczyła, że tylko trzy pokrzywdzone zdecydowały się złożyć zawiadomienia o oszustwach na ich szkodę. Łączna, ustalona w śledztwie, wartość szkody finansowej, jaką poniosły pokrzywdzone osoby to około 1,6 mln zł.