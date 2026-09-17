Ładunek eksplodował na aucie. Akcja policji w Sosnowcu

Uszkodzona szyba, lusterko i karoseria
W środę policjanci otrzymali zgłoszenie o uszkodzeniu samochodu, do którego doszło przy ulicy Franciszkańskiej w Sosnowcu.
Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, ustalili, że najprawdopodobniej na zaparkowanym samochodzie umieszczono ładunek. Podczas eksplozji uszkodził on szyby Peugeota, lusterko oraz karoserię. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Zatrzymany były partner właścicielki auta
Na podstawie zeznań właścicielki Peugeota policjanci ustalili, że ładunek na aucie mógł umieścić jej były partner - 45-letni mieszkaniec Sosnowca. Niedługo po zdarzeniu został on zatrzymany przez policjantów na terenie Będzina.
Policjanci razem ze strażakami przeszukali mieszkanie oraz pomieszczenia gospodarcze zajmowane przez 45-latka przy ulicy Mikołajczyka. Na czas trwania tej akcji - ze względów bezpieczeństwa - ewakuowani byli mieszkańcy budynku.
Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli materiały i substancje, a także przedmioty przypominające broń. Wszystkie zostaną szczegółowo przeanalizowane przez biegłych.
Dziś 45-latek zostanie doprowadzony do prokuratury
45-latek zostanie dziś doprowadzony do sosnowieckiej prokuratury. Jak usłyszał dziennikarz RMF FM Marcin Buczek, zarzuty dla niego najpewniej będą dotyczyć spowodowania zagrożenia dla życia i zdrowia innych osób.