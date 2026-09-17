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Ładunek eksplodował na aucie. Akcja policji w Sosnowcu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 17 września (11:45)

Policjanci z Sosnowca (woj. śląskie) zatrzymali 45-latka, który w środę umieścił ładunek wybuchowy na Peugeocie zaparkowanym przy ul. Franciszkańskiej. Doszło do eksplozji. Nikomu nic się nie stało.

Ładunek eksplodował na aucie. Akcja policji w Sosnowcu
Zniszczenia samochodu po eksplozji ładunku wybuchowego, zdj. Policja Sosnowiec /Policja
  • W środę w Sosnowcu ładunek wybuchowy eksplodował na zaparkowanym Peugeocie.
  • Policja ustaliła, że sprawcą jest były partner właścicielki auta.
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Uszkodzona szyba, lusterko i karoseria

W środę policjanci otrzymali zgłoszenie o uszkodzeniu samochodu, do którego doszło przy ulicy Franciszkańskiej w Sosnowcu.

Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, ustalili, że najprawdopodobniej na zaparkowanym samochodzie umieszczono ładunek. Podczas eksplozji uszkodził on szyby Peugeota, lusterko oraz karoserię. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

 

Zatrzymany były partner właścicielki auta

Na podstawie zeznań właścicielki Peugeota policjanci ustalili, że ładunek na aucie mógł umieścić jej były partner - 45-letni mieszkaniec Sosnowca. Niedługo po zdarzeniu został on zatrzymany przez policjantów na terenie Będzina.

Policjanci razem ze strażakami przeszukali mieszkanie oraz pomieszczenia gospodarcze zajmowane przez 45-latka przy ulicy Mikołajczyka. Na czas trwania tej akcji - ze względów bezpieczeństwa - ewakuowani byli mieszkańcy budynku.

Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli materiały i substancje, a także przedmioty przypominające broń. Wszystkie zostaną szczegółowo przeanalizowane przez biegłych.

 

Dziś 45-latek zostanie doprowadzony do prokuratury

45-latek zostanie dziś doprowadzony do sosnowieckiej prokuratury. Jak usłyszał dziennikarz RMF FM Marcin Buczek, zarzuty dla niego najpewniej będą dotyczyć spowodowania zagrożenia dla życia i zdrowia innych osób.


Źródło: RMF24
Tagi: eksplozja
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