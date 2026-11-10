Kto nowym prezydentem Częstochowy? Morawiecki ogłosił kandydatkę

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Częstochowa czeka na nowego prezydenta po odwołaniu w referendum Krzysztofa Matyjaszczyka. Znamy już nazwiska pierwszych chętnych na to stanowisko. To kandydat niezależny Łukasz Wabnic i Monika Pohorecka-Całko z Rozwoju Plus.

Morawiecki: Częstochowa wymaga nowego otwarcia

Kandydatką Rozwoju Plus w przedterminowych wyborach będzie Monika Pohorecka-Całko, wiceprzewodnicząca Rady Miasta odwołanej w tym samym referendum 25 października, w którym stanowisko stracił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z Nowej Lewicy.

Pohorecka-Całko należała do Prawa i Sprawiedliwości, odeszła z partii na początku listopada br. W ostatnich wyborach samorządowych, w 2024 r., była kandydatką PiS na prezydenta Częstochowy, weszła do drugiej tury, w której przegrała z Matyjaszczykiem.

Częstochowa wymaga nowego otwarcia – podkreślił we wtorek lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki podczas prezentacji kandydatki.

Natomiast poseł Łukasz Schreiber napisał na portalu X: „To będzie pierwszy sprawdzian naszego realnego poparcia”.

Łukasz Wabnic kandydatem niezależnym

Również we wtorek zamiar kandydowania ogłosił Łukasz Wabnic, radny w latach 2010–2018, który startował z listy SLD. W 2018 r. przeszedł do klubu radnych KO. Zapowiedział, że będzie kandydatem niezależnym.

Wabnic, z wykształcenia politolog, był mistrzem Polski i Europy w kickboxingu.

Wrócił po 19 latach bezpłatnego urlopu. Odwołany prezydent Częstochowy zaskoczył Pożegnał się z prezydenturą – wrócił do starej pracy po 19 latach bezpłatnego urlopu. Odwołany w referendum 25 października br. prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk stawił się do pracy w częstochowskim starostwie powiatowym.

„Przygląda się sytuacji”

Zaraz po referendum po ulicach Częstochowy jeździło auto z billboardem Tomasza Stali, lokalnego lidera Nowej Nadziei. Obecnie zastrzega on, że „przygląda się sytuacji”. W Częstochowie do wystawienia kandydata ma prawo nasz koalicjant, Ruch Narodowy - wyjaśnił w rozmowie z lokalnym portalem „Na Wylot”.

Stala w 2024 r. kandydował na prezydenta miasta z listy Alternatywa dla Częstochowy! Prowadzi wydawnictwo 3DOM. W maju br. sąd nieprawomocnym wyrokiem uznał, iż propagowało ono antysemityzm. Stala się odwołał.

Kandydowanie zapowiadał, w rozmowie z TVN24, członek komitetu referendalnego Marek Drygas. Korespondentowi PAP powiedział później, iż jedynie zgłosił gotowość.

Drygas był w 2009 r. jednym z inicjatorów referendum, w którym odwołano prawicowego prezydenta Tadeusza Wronę i promował na jego następcę Krzysztofa Matyjaszczyka, który wtedy został prezydentem. Teraz twierdzi, że się nim rozczarował.

Według informacji PAP komitet referendalny nie wystawi Drygasa. Prawdopodobną osobą jest lider grupy Marcin Nocoń. Na pytanie, czy wystartuje, nie odpowiedział. Nocoń w ostatnich wyborach kandydował do Rady Miasta z listy Polski 2050; nie uzyskał mandatu.

Kampanię referendalną m.in. z billboardami z własną twarzą prowadził intensywnie poseł Polski 2050 Piotr Strach z Częstochowy, wybrany z okręgu gliwickiego. Dotąd nie zadeklarował, czy wystartuje w wyborach prezydenckich.

Lewica i PiS szukają kandydatów

Kandydatów szukają Lewica i PiS. W Lewicy, która rządziła Częstochową od 2010 r. (w tej kadencji w koalicji z KO), dyskutowane jest, czy nie powinna nią być osoba niekojarzona z dotychczasowymi władzami.

W PiS spierają się działacze z miasta i terenu. Ten pierwszy nurt reprezentuje radny Paweł Ruksza, drugi - posłanka Lidia Burzyńska, która niedawno przeprowadziła się do Częstochowy, co podkreśla.

Łukasz Pabiś komisarzem Częstochowy

Na komisarza Częstochowy premier Donald Tusk powołał dotychczasowego wiceprezydenta Łukasza Pabisia. Przed tą nominacją Izabela Leszczyna, liderka częstochowskiej KO i jedna z wiceprzewodniczących partii, powiedziała PAP, że komisarzem winna być osoba, która potem wystartuje w wyborach na prezydenta. Pabiś pytany o to w ub. czwartek, tuż po powołaniu, odpowiedział, że jeśli otrzyma propozycję, to „podejmie rękawicę”.

KO podkreśla, iż była koalicjantem mniejszościowym - z czterech wiceprezydentów miała jednego. Komisarz zapowiedział m.in., iż ze spółek komunalnych odejdą osoby kojarzone z polityką. Z rad nadzorczych usunięto już byłego europosła lewicy Marka Balta i byłego I zastępcę prezydenta Jarosława Marszałka. Pabiś zapowiada kolejne ruchy.

Wybory przedterminowe powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyniku referendum. Datę ustala premier, co jeszcze nie nastąpiło.

Referendum odbyło się 25 października. Bezpośrednim powodem inicjatywy było postawienie zarzutów korupcyjnych prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi, który od 25 lutego br. miał prokuratorski zakaz pełnienia funkcji i wchodzenia do urzędu. Twierdzi, że padł ofiarą pomówień, zgodził się na podawanie nazwiska.