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Kradzież kabli za 144 zł sparaliżowała kolej na Śląsku. Są zarzuty dla sprawców

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 września (13:50)

Dwóch mężczyzn, którzy doprowadzili do paraliżu kolejowego w województwie śląskim, usłyszało zarzuty. Sąd jeszcze dziś ma zdecydować, czy trafią do tymczasowego aresztu. Ich działania spowodowały przedwczoraj ogromne utrudnienia dla tysięcy pasażerów.

Kradzież kabli za 144 zł sparaliżowała kolej na Śląsku. Są zarzuty dla sprawców
Dwaj złodzieje sparaliżowali ruch kolejowy na Śląsku/ Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Do zdarzenia doszło przedwczoraj w Katowicach. Sprawcy uszkodzili cztery kable zasilające urządzenia sterujące ruchem kolejowym. W efekcie doszło do poważnej awarii, która szybko rozprzestrzeniła się na cały region. 

Jak poinformowała w piątek prokuratura, obaj mężczyźni przyznali się do winy i potwierdzili, że ich celem był rabunek.

 Kable sprzedane na złom za 144 złote

Po wycięciu fragmentów kabli złodzieje sprzedali je w skupie złomu. Łącznie uzyskali za nie dokładnie 144 złote i 30 groszy, jednocześnie doprowadzając do opóźnień prawie 650 pociągów i odwołania ponad 70.

Zarzuty wobec mężczyzn dotyczą kradzieży i zniszczenia infrastruktury kolejowej. Jeszcze dziś sąd ma rozpatrzyć wniosek o ich tymczasowy areszt. 

Skutki awarii: Setki opóźnionych i odwołanych pociągów

Przypomnijmy, w wyniku środowej awarii urządzeń SRK (systemu sterowania ruchem kolejowym) ruch na stacji Katowice został całkowicie wstrzymany od godziny 3:00 do 5:00 rano.

Do godziny 11:00 pociągi kursowały z dużymi ograniczeniami. W efekcie aż 649 pociągów zostało opóźnionych na łączną sumę ponad 13 tysięcy minut, czyli 21 godzin. Odwołano 76 pociągów, z czego 44 na całej trasie, a 32 na części trasy.

Na czas problemów na kolei w regionie wprowadzono wzajemne honorowanie biletów przewoźników kolejowych między Katowicami a Bielskiem-Białą, Tarnowskimi Górami, Zawierciem, Mysłowicami i Gliwicami.

Bilety Kolei Śląskich były też honorowane w sieci komunikacji miejskiej Transport GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.


Źródło: RMF FM
Tagi: paraliż kolei
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