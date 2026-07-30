Koniec z wąskim gardłem w Zabrzu. Znienawidzony tunel w końcu zniknie?

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Koniec z uciążliwymi korkami i wąskim tunelem na północy Zabrza. Miasto zdobyło gigantyczne dofinansowanie w wysokości 7,2 mln zł, które pozwoli na całkowitą przebudowę kluczowego węzła komunikacyjnego. Sprawdź, jak zmieni się okolica ulic Tarnopolskiej i Składowej i kiedy ruszą pierwsze prace budowlane.

Nowy most i tunel. Koniec z wąskim gardłem na Tarnopolskiej i Składowej

Projekt rozbudowy układu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Tarnopolskiej i Składowej to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w północnej części Zabrza. Uzyskane dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji na zadania związane z remontami dróg publicznych na 2026 rok umożliwi rozpoczęcie szeroko zakrojonych prac budowlanych, których celem jest nie tylko poprawa komfortu jazdy, ale także zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości ruchu.

W ramach inwestycji przewidziano kompleksową modernizację układu drogowego. Powstaną nowe odcinki ulic, most nad Potokiem Rokitnickim/Mikulczyckim oraz nowoczesny tunel pod dawnymi torami kolejowymi. Taka rozbudowa pozwoli na całkowite wyeliminowanie problemów związanych z funkcjonowaniem obecnego, wąskiego tunelu, który od lat stanowi wąskie gardło komunikacyjne tej części miasta.

Grzybowice i Zielona Dolina odetchną. Kto zyska na przebudowie?

Realizacja zadania ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców osiedli Zielona Dolina, Grzybowice oraz okolicznych terenów. Wprowadzenie nowego układu drogowego znacznie usprawni dojazd do domów, szkół, miejsc pracy oraz rozwijających się terenów inwestycyjnych. Przebudowa skrzyżowania przyniesie także wymierne korzyści przedsiębiorcom działającym w tej części miasta, ułatwiając transport towarów i dostęp do nowych inwestycji.

foto: Urząd Miasta Zabrze / materiały udostępnione

Bezpieczniej i bez korków. Nowa organizacja ruchu na północy miasta

Nowoczesna infrastruktura drogowa przełoży się również na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Szersze jezdnie, lepsza widoczność oraz oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego od samochodowego zminimalizują ryzyko kolizji i wypadków. Inwestycja przewiduje także uporządkowanie organizacji ruchu, co pozwoli uniknąć korków i zatorów, szczególnie w godzinach szczytu.

Rozbudowa skrzyżowania Tarnopolskiej i Składowej od lat znajdowała się wśród najważniejszych priorytetów zarówno władz miasta, jak i mieszkańców północnych dzielnic. Dotychczasowa infrastruktura nie była w stanie sprostać rosnącemu natężeniu ruchu, a jej ograniczenia wpływały negatywnie na codzienne funkcjonowanie lokalnej społeczności. Pozyskane przez miasto 7,2 mln zł stanowi przełomowy krok, który przybliża realizację inwestycji i otwiera drogę do dalszych działań przygotowawczych.

Zgodnie z planami, inwestycja rozpocznie się niebawem, a jej zakończenie przewidziano na 2026 rok.