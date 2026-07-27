Koniec pewnej epoki na śląskich torach. Nadjeżdżają żółte tramwaje

RMF24

To koniec pewnej epoki na śląskich torach. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że tramwaje z kultowej czerwieni przejdą na kolor żółty. Zmiana ma na celu ujednolicenie identyfikacji wizualnej transportu publicznego w regionie i jeszcze większą integrację systemu komunikacji. Pierwszy żółty tramwaj pojawi się na torach już w listopadzie.

W poniedziałek władze GZM oficjalnie zapowiedziały, że tramwaje w regionie zmienią barwy z czerwonej na żółtą.

To element szeroko zakrojonego planu ujednolicenia identyfikacji wizualnej Transportu GZM, który już teraz obejmuje autobusy, tramwaje, trolejbusy i rowery miejskie, a w przyszłości obejmie także pociągi. Nowe pojazdy dostarczane Tramwajom Śląskim będą już żółte, a starszy tabor zmieni kolor podczas modernizacji i napraw głównych.

Zmiany obejmą nie tylko kolorystykę, ale także oznakowanie – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdów. Nowe piktogramy i grafiki mają ułatwić orientację wszystkim pasażerom.



Pierwszy żółty tramwaj ma pojawić się na torach już w listopadzie 2026 roku.

Integracja na torach

Przewodniczący zarządu GZM Leszek Pietraszek podkreśla, że to kolejny krok w stronę pełnej integracji transportu publicznego w regionie.

Chcemy, by rozwiązanie, które sprawdziło się w przypadku autobusów i Metrorowerów, objęło teraz tramwaje, a w przyszłości również pociągi Metrokolei, tak, by pasażerowie – zarówno mieszkańcy naszego regionu, jak i odwiedzający nas goście – od razu wiedzieli, że wszystkie pojazdy w sieci GZM tworzą jeden system, w którym obowiązują te same bilety i zasady. To znacznie ułatwi orientację i przemieszczanie się – zaznacza Pietraszek.

Wcześniej GZM wprowadziła już wspólne bilety oraz aplikację, która ułatwia korzystanie z różnych środków transportu.

Koniec czerwieni po 120 latach

Zmiana koloru tramwajów to nie tylko decyzja estetyczna, ale także symboliczna. Prezes Tramwajów Śląskich Krzysztof Mikuła przyznaje, że rozumie emocje związane z odejściem od historycznej czerwieni, która towarzyszyła mieszkańcom regionu przez ponad 120 lat.

Staramy się coraz częściej myśleć o naszej metropolii jako o jednym organizmie funkcjonalno-przestrzennym. Wspólny kolor floty jest jednym z widocznych znaków tej integracji. Tramwaje Śląskie jako strategiczny przewoźnik metropolii, są istotną częścią tego procesu – stąd traktujemy stopniową zmianę kolorystyki jako naturalny etap rozwoju, a nie tylko decyzję estetyczną – podkreśla Mikuła.

Transport GZM – jeden z największych w Polsce

Transport GZM to imponujący system: 1900 pojazdów, 500 linii, 7000 przystanków i 56 miast oraz gmin objętych ofertą.

W przyszłości do tej listy dołączą pociągi Metrokolei, które mają stać się kręgosłupem komunikacji w regionie.

GZM zrzesza obecnie 41 gmin w centralnej części województwa śląskiego, zamieszkałych przez około 2,2 miliona osób.

