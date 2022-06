Polska Grupa Górnicza wypowiedziała umowy obecnym pośrednikom w handlu węglem - poinformował Dominik Kolorz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej NSZZ "Solidarność". Sprzedawcy pośredniczący w transakcjach surowcem za węgiel kupiony w kopalni za 1 tys. zł za tonę inkasowali nawet 3 tys. zł za tonę.

Na pewno w jakiejś części skończy się spekulanctwo, z którym mamy do czynienia - mówi szef śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" o planie utworzenia sieci składów węgla Polskiej Grupy Górniczej.

Dominik Kolorz o tym, co się może zmienić

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, składy PGG będą miały określoną maksymalną marżę. Jeśli ją przekroczą, zapłacą kary.

To będzie działało na zasadzie franczyzy, więc myślę, że węgiel z Polskiej Grupy Górniczej nie powinien kosztować więcej, niż tysiąc, nie wiem, czterysta złotych (za tonę - red.). To chyba będą maksymalne wartości, oczywiście to będzie zależeć od tego, gdzie będzie ulokowany ten skład, bo tutaj, na południu, cena powinna być zbliżona do ceny na bramie. Aczkolwiek i tak coraz więcej, oczywiście na tyle, na ile to będzie możliwe, będzie się pojawiało do sprzedaży bezpośrednio na kopalniach - mówi Dominik Kolorz.

Tona węgla w sklepie PGG i bezpośrednio w kopalniach kosztuje teraz około tysiąca złotych. U pośredników nawet 3 tysiące złotych. Z informacji przekazanych przez Dominika Kolorza wynika, że PGG wypowiedziała już umowy obecnym sprzedawcom. Sieć składów może zacząć działać w sierpniu.

Gdzie jeszcze można kupić węgiel?

Nie tylko w Polskiej Grupie Górniczej sprzedaż węgla jest rekordowa. Ogromne zainteresowanie węglem jest także w spółce Tauron Wydobycie, który ma 3 zakłady górnicze: Brzeszcze, Janina i Sobieski.

Węgiel można kupić w punktach obsługi klienta przy kopalniach, w sklepie internetowym oraz u autoryzowanych sprzedawców, ale - jak ustaliła Anna Kropaczek - sprzedaż przez pośredników jest ograniczana na rzecz sprzedaży bezpośredniej.

Od 1 czerwca klienci muszą przedstawić dokument potwierdzający złożenie deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku dotyczący źródła ciepła. Obowiązuje też limit - gospodarstwo domowe może rocznie kupić 6 ton węgla.

Sprzedaż w sklepie internetowym - podobnie jak w PGG - odbywa się tylko 2 razy w tygodniu. Tauron Wydobycie ocenia, że popyt na węgiel jest teraz kilkanaście razy większy niż w ubiegłym roku.

Co robi rząd w sprawie zaopatrzenia w węgiel?

Jak ustalił reporter RMF FM, Maciej Sztykiel, rząd rozważa dopłaty i pomoc finansową osobom, które muszą zakupić ekogroszek czy węgiel na zimę. Niezbędne jest działanie w porozumieniu z Unią Europejską, ponieważ rząd nie może w sposób nieuzasadniony udzielić pomocy państwowej.

Spółki skarbu państwa rozważają różne możliwości zakupu węgla, również z egzotycznych krajów.

Statek z południowej Afryki płynie 6 tygodni. Z Kolumbii chyba trochę dłużej, jeżeli dobrze pamiętam. Z Indonezji jeszcze dłużej, więc decyzje, które są podejmowane dzisiaj, wpłyną na cenę w sezonie grzewczym. Jeśli nie zostanie coś zrobione teraz przed wakacjami, to rzeczywiście będziemy mieli kryzys ciepłowniczy w tym roku - mówi Marcin Roszkowski z Biznes Alertu i Instytutu Jagiellońskiego.