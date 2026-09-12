Kolejny prezydent ze Śląska idzie za Morawieckim. Wywodzi się z SLD

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Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus – ogłosił w sobotę lider stowarzyszenia Mateusz Morawiecki. To kolejny samorządowiec z woj. śląskiego, który przystąpił do tego ugrupowania. Wcześniej zrobił to prezydent Świętochłowic Daniel Beger.

Dariusz Wójtowicz jest prezydentem Mysłowic od 2018 r. Wcześniej przez dwie dekady zasiadał w Radzie Miasta Mysłowice. Wywodzi się ze środowiska Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Współpracował m.in. z Bezpartyjnymi Samorządowcami.

Szliśmy z różnych stron politycznych, różnymi ścieżkami, ale połączyła nas miłość do naszych małych ojczyzn i miłość do naszej wielkiej ojczyzny – powiedział Mateusz Morawiecki na nagraniu, które zamieścił w mediach społecznościowych.

Dariusz Wójtowicz dodał, że najważniejszy jest dla niego samorząd, mieszkańcy i ich potrzeby oraz inwestycje. W przeszłości chwalił zaangażowanie Mateusza Morawieckiego jako posła i premiera na rzecz Mysłowic.

Śląscy samorządowcy u Morawieckiego

Prezydent Mysłowic to kolejny samorządowiec z woj. śląskiego, który dołączył do Rozwoju Plus. Wcześniej zrobił to prezydent Świętochłowic Daniel Beger. Obaj mają wystąpić 26 września na Ogólnopolskim Forum Samorządowym „Samorząd + Rozwój Plus” w Tomaszowie Mazowieckim. Zapowiedziano również udział prezydenta Jastrzębia-Zdroju Michała Urgoła.

Klub Parlamentarny Rozwój Plus liczy 41 posłów. To trzeci największy – po Koalicji Obywatelskiej i Prawie i Sprawiedliwości – klub w Sejmie RP. Stowarzyszenie Rozwój Plus utworzono wiosną, a jego członkowie latem opuścili szeregi PiS.